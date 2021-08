MONTÉRÉGIE: Le nombre de cas de COVID-19 a presque doublé depuis 1 semaine

La hausse des cas de COVID-19 inquiète la Santé publique dans trois régions. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a indiqué qu'il surveille de près Laval, Montréal et Lanaudière, mais pas très loin derrière, il y a la Montérégie où les cas ont presque doublé.

Ces trois secteurs sont les endroits où il y a le plus de cas actifs par 100 000 habitants ce qui fait que le ministre de la Santé fera le point à ce sujet cet après-midi.

L’Estrie et la Montérégie suivent de près. Du 9 aout au 17 aout, la région est passée de 255 à 450 cas actifs, même si le nombre d'hospitalisations est relativement stable.

Selon ces mêmes données, il y a 19 éclosions en Montérégie et 177 cas actifs dans le Grand Longueuil, 52 dans le Roussillon, 39 dans la Vallée-du-Richelieu et 27 dans le Haut-Richelieu.

76,1% de la population montérégienne a reçu au moins une dose de vaccin et 67% de la population est doublement vaccinée. Et le gouvernement Legault s'inquiète particulièrement de la hausse des cas chez les 17 ans et plus.

Santé publique Montérégie-Il y a maintenant 450 cas actifs de COVID-19 en Montérégie.

Vaccination du personnel hospitalier?

Quant à la vaccination obligatoire en milieu hospitalier, les syndicats veulent en savoir plus avant de se prononcer sur le projet pour les travailleurs de la santé.

Ils craignent de perdre des employés s’ils doivent choisir entre leur travail ou le vaccin. 83 % du personnel en santé est complètement vacciné. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, n’exclut pas rendre la vaccination obligatoire seulement pour les travailleurs d’agences privées.

Quant à la possibilité d'implanter une troisième dose de vaccin, Pfizer a plaidé hier auprès des autorités américaines en faveur de l'autorisation éventuelle d'une dose de rappel. Elle permettrait de décupler la protection au virus selon les résultats préliminaires la pharmaceutique.