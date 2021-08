MONTÉRÉGIE: Les cégeps se préparent à une rentrée 100% en présentiel

La rentrée scolaire dans les cégeps de la Montérégie se fera ce lundi à 100% présentiel. Une rentrée où le mot «réussite» sera sur toutes les lèvres: à l’automne 2020, au Québec, 5822 élèves ont réclamé la mention « incomplet » pour l’ensemble de leurs cours, selon la Fédération des cégeps.

Le port du masque de procédure sera obligatoire dans les aires communes et dans les salles de classe, mais il sera possible de le retirer uniquement à son bureau ou lors d’un repas.

Les activités parascolaires et sportives seront permises, mais r éservées aux étudiants qui ont reçu leurs deux doses .

C'est le cas au Cégep de Saint-Jean où 3156 étudiants seront de retour, dont 1354 en première année. Dans les derniers jours, la Santé publique a été très présente en installant le vaccibus pour vacciner un maximum d'étudiants, sur le campus.

L'an dernier, à pareille date, ils étaient 30% seulement à être sur le campus, en raison des restrictions sanitaires.

Selon la directrice générale, une bonne proportion des étudiants est vaccinée, ce qui facilitera les choses.

«Les étudiants et étudiantes du Cégep Saint-Jean ont répondu à l'appel de la double vaccination et je tiens à les remercier. Nous continuerons à suivre de près les mesures dictées par la Santé publique et le ministère de l'Enseignement supérieur et nous nous adapterons au besoin en respect de notre plan de repli, selon l'évolution de la situation.»