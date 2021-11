MONTÉRÉGIE: les centres d'intervention et de crise appellent à l'aide

Les centres d'intervention de crise communautaires du Québec appellent à l'aide puisque les appels augmentent et leur financement actuel compromet leur mission.

Il y en a 21 au Québec et 5 en Montérégie, notamment à Saint-Hyacinthe (Contact Richelieu-Yamaska), Saint-Jean-sur-Richelieu (Centre de crise et de prévention du suicide Haut-Richelieu-Rouville) et Valleyfield.

Ils représentent une alternative pour une personne qui vit une importante détresse psychologique, alors que les urgences de la Montérégie sont bondées à l'approche des Fêtes.

Dans bien des cas, ils peuvent référer rapidement une personne vers de l'hébergement, de la thérapie lorsque c'est nécessaire.

Ils demandent un rehaussement du financement à la mission au gouvernement, puisque les demandes ont augmentées notamment avec la vague de féminicides et la détresse liée pandémie.

Dans certains cas, le manque à gagner exclusivement pour le financement à la mission est de plus de 1 million de dollars en 2021.

Comme l'explique Roxanne Thibeault, certains d'entre eux pourraient devoir mettre certains services en veilleuse, à l'approche des Fêtes ou carrément mettre fin à certains programmes.

De plus, plusieurs intervenantes de ces centres quittent vers le réseau de la santé ou d'autres professions où leur rémunération est 30% supérieure par rapport au secteur public.