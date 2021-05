MONTÉRÉGIE: Manque «dramatique» de personnel en CPE cet été

Alors que des milliers de parents de la Montérégie attendent une place en centre à la petite enfance, il y a une lueur d'espoir en Montérégie avec la création de «garderies temporaires» dans des locaux municipaux, annoncées hier par le gouvernement. Par contre, il manque cruellement de personnel pour s'occuper des enfants selon le Regroupement des CPE de la Montérégie.

Selon le Regroupement des CPE de la Montérégie, on estime qu'au moins 5000 parents sont en attente d'une place exclusivement dans le Grand Longueuil, sans tenir compte des besoins ailleurs dans la région.

Claudette Pitre-Robin, directrice du Regroupement explique l'annonce de pouvoir aménager des garderies temporaires dans des locaux municipaux en attendant la construction d'un nouveau service de garde est une très bonne nouvelle.

Elle doit d'ailleurs sonder les besoins des membres, directions et des villes pour connaître les sites les plus propices pour accueillir ces enfants.

Par contre, Claudette Pitre-Robin indique que d'offrir des locaux est une chose mais que de les occuper avec des éducatrices bien formées, en pleine pénurie, est loin d'être une mince tâche, surtout en Montérégie.

«Ce ne sont pas de nouvelles places mais c'est une belle nouvelle pour les parents sur le «moyen terme». Ca s'adresse à des CPE qui ont déjà obtenu des places et des projets de développement, ils développent des installations sur 2 ans. Je ne sais pas encore si les directions pourront facilement trouver des locaux dans la région, nous allons vérifier leurs besoins. Par contre, nous manquons d'éducatrices et c'est bien là le problème. Nous avons 2000 éducatrices en remplacement, elles sont toutes placées pour cet été. C'est une situation dramatique»

En ce moment, plusieurs CPE de la région opèrent à la limite de ce qu'ils peuvent offrir, frôlant même la possibilité de «bris de service».

Il faut d'ailleurs, selon elle, que les conditions de travail de ces éducatrices soient améliorées pour que les ressources soient suffisantes cet été.

«Notre service de remplacement est complet pour l'été et il y a un important manque de personnel. Il y a déjà des gens absents, les vacances d'été, les mesures sanitaires. Si on n'améliore pas les conditions salariales des éducatrices, elles vont quitter. Il faut rendre cela plus attractif de venir travailler en CPE, plusieurs choisissent d'aller travailler ailleurs ou en milieu scolaire. La situation n'est pas unique en Montérégie mais quand on aménage des installations ou que l'on développe des places, il faut en tenir compte»

Claudette Pitre-Robin, directrice du Regroupement des CPE de la Montérégie