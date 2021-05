MONTÉRÉGIE: Moins d'accidents mortels en 2020 mais plus de vitesse

340 personnes sont décédées sur les routes du Québec en 2020 selon la Société d'assurance automobile du Québec, soit 9 de plus qu’en 2019. En Montérégie, il avait moins d'accidents avec blessés (comme ailleurs au Québec) mais la conduite avec les capacités affaiblies et le non-port de la ceinture sont sous la loupe.

Il y a eu moins de décès chez les 15-24 ans du Québec (-7%) mais une hausse de 48,9% des décès chez les motocyclistes.

Il faut dire qu'avec le beau temps et le déconfinement, on affiche déjà en 2021 un nombre important d'accidents mortels de moto dans la région.

La Sûreté du Québec recense aussi plusieurs dossiers de grands excès de vitesse en Montérégie, dans les dernières semaines, même s'il n'y a pas eu de blessés graves.

En Montérégie, on comptait 58 accidents mortels l'an dernier (en hausse de 1) mais le nombre d'accidents avec blessés graves est passé de 254 à 202 par rapport à 2019

La nombre de collisions au total est en net recul par rapport à 2019, en baisse de 32,2%.

La SAAQ remarque toutefois deux points importants dans ce bilan : la vitesse dans les accidents graves et mortels et le non-port de la ceinture dans les accidents mortels.

De mars à septembre 2020, les accidents où la vitesse a été ciblée comme facteur contributif est passée à près de 32 % en 2020.

Mario Vaillancourt est porte-parole de la SAAQ

«Il y a une baisse de 30% du nombre de blessés au global et c'est relativement stable du côté des décès en Montérégie en 2020. Ca se colle à ce qui s'est passé ailleurs au Québec. Par contre, chez les personnes décédées, il y a eu davantage d'excès de vitesse et plus de personnes décédées sans porter la ceinture de sécurité dans un accident depuis 2019. De notre côté, il faudra voir, avec le déconfinement, qu'est-ce qu'il peut rester comme conséquences de la pandémie dans les comportements des automobilistes et sur lequel nous pouvons travailler?»

Mario Vaillancourt, porte-parole SAAQ