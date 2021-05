MONTÉRÉGIE: Offrir un rêve et l'espoir à un jeune en centre jeunesse

La Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie veut réaliser les rêves et projets les plus fous de jeunes qui sont sous la Loi sur la Protection de la jeunesse et qui vivent diverses difficultés. Les rêves de ces jeunes sont variés: massothérapie, appareil photo, jeux gonflables, sortie aux glissades d'eau et bien d'autres.

Dans le cadre d'un Bonheur à la fois, chaque citoyen est invité à faire un don à la hauteur de ses moyens et selon le rêve qu'un enfant a dessiné, imaginé ou écrit en suivant la plateforme suivante.

Depuis tôt ce matin, 4150$ ont été amassés sur un objectif de 25 000$.

En choisissant un de ces souhaits sur la plateforme Web, un donateur peut sélectionner l'un ou l'autre des projets et le soutenir.

Suzie Roy, directrice de la Fondation, remarque que parfois, un petit geste au quotidien peut parfois faire la différence, surtout le contexte où la Commission Laurent recommande de mettre l'enfant au coeur des priorités des intervenants communautaires et de première ligne.

«Au quotidien, ca peut paraître anodin d'offrir une veste Nike, une tablette numérique ou une sortie pour faire un pique-nique, mais c'est loin d'être le cas pour ces jeunes! Il se sentent mieux acceptés, valorisés alors que 100% du don va au jeune. Certaines personnes achètent le bien au complet ou offre le don en cliquant sur le dessin. Je peux vous dire que c'est une première une plateforme comme celle-là et que c'est très beau. Déjà depuis quelques heures, les gens sont très généreux et viennent donner à ces jeunes un peu de réconfort et d'espoir» Suzie Roy, directrice Fondation Centre jeunesse de la Montérégie

Et chaque geste ou activité pour motiver un jeune qui est sous la protection à la jeunesse compte.

«C'est très large et c'est beau de voir la solidarité de certains jeunes. Nous avons des jeunes, dans une unité de vie, par exemple, qui veulent renouveler leurs consoles, certains veulent faire une sortie ensemble. La petite Maëlie demandait des articles anti-stress entre autres, je suis allé y contribuer et on voit qu'il y a un engouement et une grande générosité!» Suzie Roy, directrice Fondation Centre jeunesse de la Montérégie

La Fondation soutient des activités sportives, culturelles, l’accès à des soins de santé ou d'autres besoins chez les jeunes