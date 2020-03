MONTÉRÉGIE: Ouverture de cliniques désignées pour la COVID-19

En Montérégie, une première clinique désignée pour dépister le coronavirus ouvre aujourd'hui ses portes dans un local indépendant à Saint-Hubert et une autre ouvrira demain à Saint-Jean-sur-Richelieu, afin de couvrir tout le territoire de la Montérégie-Centre. D'autres sont accessibles ou à prévoir en Montérégie-Est et Ouest.

La première clinique désignée pour le dépistage du coronavirus en Montérégie, celle de Saint-Hubert, sera ouverte de 17h à 21h ce soir, puis de 8h à 20h, sept jours par semaine, à compter de demain.

Deux infirmières y travailleront et pourront y voir environ 100 personnes par jour, sur rendez-vous seulement.

Pour obtenir un rendez-vous, toute personne qui développe des symptômes compatibles avec le COVID-19 doit préalablement communiquer avec la ligne Info-coronavirus au 1 877 644-4545.

Une infirmière évaluera la situation au téléphone, émettra des recommandations puis décidera ensuite si un test de dépistage au coronavirus est nécessaire ou non. Si oui, un rendez-vous sera prévu et l'emplacement de la clinique désignée sera divulgué.

Cette clinique désignée s'adresse surtout aux personnes revenant d'un voyage à l'étranger depuis 14 jours ou moins ou ayant été en contact avec une personne revenant de voyage et présentant des symptômes, mais étant dans un état stable. Celles dont l'état est grave doivent toujours se tourner vers l'urgence.

Comment ça fonctionne?

Une fois l'appel logé à la ligne Info-coronavirus, les rendez-vous seront prévus toutes les 15 minutes et disponibles autant pour les enfants que les aînés.

À l'entrée, un agent de sécurité s'assurera de contrôler le flot de visiteurs. Une fois à l'intérieur, le patient subira une première évaluation, puis attendra dans une salle d'attente comprenant seulement quatre chaises très espacées les unes des autres avant de passer dans une cabine de consultation [voir photo en haut de l'article].

Audrey Folliot, Bell Média. Dans la salle d'attente de la clinique désignée pour la COVID-19, il n'y a que 4 chaises, largement espacées pour réduire le plus possible la propagation entre les gens qui attendent.

Sur place, des infirmières procèderont au dépistage du coronavirus par prélèvements dans la gorge et dans le nez à l'aide d'écouvillons. Il y aura initialement deux cabines de consultations, mais une troisième devrait être opérationnelle demain. Il n'y aura pas de médecin sur place, mais un médecin de garde pourra être appelé en cas de besoin. Des infirmières travaillant déjà à l'hôpital se relaieront, mais des infirmières retraitées viendront aussi travailler à la clinique.

« Ils vont rencontrer une infirmière, qui va procéder à une évaluation plus complète et par la suite, procéder au prélèvement, et après ça, les gens reçoivent une consigne de départ et retournent à la maison. Les résultats sont normalement prévus à l'intérieur de 24 à 48 heures. Le personnel est vraiment bien formé. On a une conseillère en prévention et contrôle des infections sur place. De plus, les consignes en lien avec l'entretien entre les patients, les équipements de protection individuelle ont été bien définis et il y en a en quantité suffisante pour s'assurer que tout le monde est bien protégé.» - Lise Pouliot, présidente-directrice générale adjointe du CISSS de la Montérégie-Centre

Audrey Folliot, Bell Média. Ces écouvillons servent à faire les prélèvement nasaux et dans la gorge pour la détection de la COVID-19.

Une fois les prélèvements faits, les patients sont majoritairement retournés en isolement à la maison en attente de leurs résultats.

Comme pour ceux qui s'isolent volontairement en revenant d'un voyage à l'étranger, la directrice de santé publique de la Montérégie assure qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes.

« Il y a un appel qui est fait tous les jours par les ressources de santé publique pour s'assurer de son état, est-ce qu'il fait de la température, est-ce que son état s'est dégradé, pour que rapidement il puisse être orienté si sa santé se détériorait. Il y a ce genre de suivi serré là aussi qu'on fait pour des contacts [de personnes atteintes] qu'on juge à risque de cas confirmés. » - Dre Julie Loslier, directrice de la santé publique de la Montérégie

D'autres cliniques dès demain

Une clinique presque identique ouvrira demain à Saint-Jean-sur-Richelieu et sera ouverte sept jours par semaine, de 8h à 20h. Pour la Montérégie-Ouest, on ouvrira une clinique dans Vaudreuil-Soulanges aussi demain.

Par ailleurs, une clinique satellite d'évaluation et de dépistage du coronavirus est aussi accessible à Saint-Hyacinthe, sur rendez-vous via la ligne Info coronavirus. Selon le porte-parole du CISSS de Montérégie-Est, Hugo Bourgoin, c'est plutôt une initiative locale, alors que cette clinique n'est pas mandatée par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le gouvernement du Québec a fermé davantage de lieux publics dans les 24 dernières heures et on peut entrevoir des mesures supplémentaires dans les prochaines semaines.

En date d'aujourd'hui, on dénombre 50 cas confirmés au Québec, dont 10 en Montérégie. Un élève de l'École d'éducation internationale de McMasterville a été diagnostiqué positif au coronavirus dans les derniers jours.

« Au fur et à mesure que ça progresse, des mesures plus sévères pourraient apparaître. Chaque jour, il y a de nouveaux cas et il faut tenter de s'adapter avec de nouvelles mesures. En ce moment, on parle d'aplatir la courbe, ça veut dire qu'on souhaite qu'il y ait moins de gens touchés en même temps, mais que ça dure plus longtemps pour ne pas dépasser les capacités du réseau. Est-ce que cette courbe aplatie va durer 4, 7 ou 8 semaines, c'est difficile à dire. Ça va dépendre à quel point les gens respectent les mesures. » - Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie

Audrey Folliot, Bell Média. La directrice de la santé publique de la Montérégie, Dre Julie Loslier.

Pour suivre la situation, visitez le site web du gouvernement du Québec.

