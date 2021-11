MONTÉRÉGIE: résultats des élections municipales 2021

Les électeurs d'une majorité de villes de la Montérégie ont parlé: à Saint-Jean, l'Équipe Andrée Bouchard fait un balayage et à Saint-Hyacinthe, ce seront des indépendants qui seront au conseil pour les prochaines années.

La députée indépendante de 29 ans de Marie-Victorin Catherine Fournier a été élue avec plus de 60% des votes, tout juste avant 21 heures.

Elle est l'une des plus jeunes de l'histoire du Québec à accéder à ce poste.

À Saint-Jean-sur-Richelieu, Andrée Bouchard devient la première mairesse de l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec 63,6% des votes contre 33,98 pour Alain Laplante.

C'est aussi un balayage complet à l'hôtel de ville alors qu'il n'y aura que des indépendants et des membres de l'Équipe Andrée Bouchard.

Les Maskoutains votent pour la continuité

À Saint-Hyacinthe, le conseiller du secteur Douville André Beauregard devient maire par une très mince majorité: dans l'ensemble des districts, les indépendants sont maintenus au pouvoir et le sportif David-Olivier Huard fait son entrée au conseil dans Douville.

Dans la majorité des villes, la protection des espaces verts disponibles et de l'environnement, la relance de l'économie postpandémie et le soutien au centre-ville, le patrimoine et le logement social et le transport en commun ont été les sujets les plus chauds.

À Saint-Hyacinthe et Saint-Jean-sur-Richelieu, le taux de vote par anticipation a été particulièrement élevé, ce qui témoigne d'un intérêt pour les enjeux: 12% des Maskoutains ont voté la fin de semaine dernière et 17,3% des Johannais inscrits (un peu plus de 13 000 électeurs).

Ville de Saint-Hyacinthe-Le conseiller municipal du secteur Douville André Beauregard veut succéder au maire Claude Corbeil

Ailleurs en Montérégie

À Beloeil: la mairesse sortante Diane Lavoie (qui sollicitait un quatrième mandat) est battue par Nadine Viau de Oser Beloeil. 5 candidats (dont 4 partis) s'affrontaient.

À La Prairie, il y an un nouveau maire avec Frédéric Galantai qui bat Donat Serres, avec 6% d'avance sur le maire sortant.

À Chambly: la mairesse sortante Alexandra Labbé a facilement battu Julie Daigneault, de Démocratie Chambly, avec plus de 70,46% des votes. : la mairesse sortantea facilement battu Julie Daigneault, de Démocratie Chambly, avec plus de 70,46% des votes.

À Mont-Saint-Hilaire, il y a un nouveau maire: Marc-André Guertin de , il y a un nouveau maire: Marc-André Guertin de Transition Mont-Saint-Hilaire bat facilement le maire sortant Yves Corriveau, qui visait un troisième mandat.

À Brossard: la mairesse sortante : la mairesse sortante Doreen Assaad est facilement reconduite pour un second mandat.

À Sainte-Julie, Mario Lemay devient le nouveau maire et succède à l'ex-présidente de l'UMQ Suzanne Roy, qui avait annoncé qu'elle ne se représentait pas.

A Sorel-Tracy, le maire sortant Serge Péloquin a été réélu avec une forte majorité de plus de 75% des votes sur le candidat Jocelyn Daneau