MONTÉRÉGIE: Un homme activement recherché pour une agression armée

La Sûreté du Québec recherche activement Marc Decosse-Vallée, un homme de 28 ans en lien avec une agression armée survenue le 27 décembre dans une résidence privée de la rue Alphonse-Desjardins à Valleyfield. Il est suggéré de ne pas opposer la force à cet individu qui pourrait se terrer en Montérégie ou ailleurs.

Marc Decosse-Vallée est recherché en vertu de trois mandats d'arrestation pour ce même événement.

Il pourrait se trouver dans la région de Salaberry-de-Valleyfield, de Sainte-Agathe-des-Monts ou ailleurs en Montérégie, selon la Sûreté du Québec.

C'est un homme qui mesure 5 pieds 11 pouces, il pèse 80 kilos avec un tatouage sur la main droite et la main gauche. On peut y lire une inscription «FTW» et sur l'avant-bras, une inscription «TM»

Toute personne qui apercevrait Marc Decosse-Vallée est priée de communiquer avec le 911 et de ne pas tenter d'intervenir directement auprès de lui.