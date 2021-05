MONTÉRÉGIE: Un incendie de forêt ravage le mont Rougemont

Quatre incendies de forêt font rage au Québec, dont un qui s'est déclaré dimanche après-midi au mont Rougemont, en Montérégie. Quelque sept hectares ont été touchés jusqu'à maintenant.

Le feu est contenu, mais pas encore maîtrisé. Les gens de la région ont certainement vu des CL-415, ces gros avions-citernes jaunes, survoler le brasier pour l'éteindre.

«Deux avions-citernes, six pompiers forestiers et les services d’incendie municipaux sont sur place», faisait savoir la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) sur les réseaux sociaux. On attend huit pompiers en renfort qui devraient arriver dans la matinée.

Les risques d'incendie de forêt sont très élevés en ce moment, surtout dans le sud-ouest de la province, ce qui inclut la Montérégie. Ce qui veut dire que les feux à ciel ouvert en forêt et dans les environs sont interdits.

«Ces images démontrent bien le combustible au sol qui est très inflammable en cette période de l’année. Soyez prudent et n’allumez pas de feu lorsque l’indice du danger d’incendie est très élevé ou extrême.» SOPFEU

La SOPFEU a dû intervenir sur 177 incendies depuis le début de la saison. À pareille date depuis 10 ans, les équipes ont fait face en moyenne à 120 de ces feux.