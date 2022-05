MONTÉRÉGIE: une année 2021 «surprenante» en tourisme malgré les défis

Malgré plusieurs restrictions et la fermeture des frontières, 2021 a été une année «surprenante» de l'aveu même de Tourisme Montérégie, qui veut ramener plus de touristes d'affaires et qui fait face à plusieurs défis, dont le pouvoir d'achat des consommateurs qui diminuent et le manque de main d'oeuvre.

Le dernier rapport annuel montre que les Montérégiens n'ont pas délaissé le camping: il y a une hausse de 10,3% du taux d'occupation par rapport à 2020.

En hébergement, le taux moyen d'occupation a été de 53% l'année dernière, c'est quand même une baisse de 20% par rapport à 2019, avant la pandémie.

Malgré tout, la Montérégie a été la 5e région la plus visitée par les touristes, alors qu'il y a eu 8,1 millions d'excursionnistes et 2,7 millions de touristes.

Deux projets importants

L'organisme a également contribué à la réalisation de deux projets importants: la Véloroute Gourmande entre Sherbrooke et Montréal et la Route des Arts.

L'ajout de 11 sculptures sur la Route des Arts de la Vallée-du-Richelieu par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire en fait d'ailleurs la plus longue route d'arts du genre au Québec.

Son directeur général Mario Leblanc nous parle des défis qui se présentent en vue de la saison touristique 2022, avec l'ouverture des frontièresé

Mousser davantage le tourisme d'affaires

En 2022, Tourisme Montérégie travaillera à ramener les taux d'hébergement à ceux de 2019.

Elle veut faire passer de 11 à 20% le taux d'intention de vacances des Québecois d'ici 2026 de diverses façons.

L'association souhaite aussi donner un grand coup pour l’avancement du tourisme d’affaires en Montérégie.

Tourisme Montérégie-Le nouveau conseil d'administration de Tourisme Montérégie en 2022