MONTÉRÉGIE: une mère de famille meurt dans un accident de la route à Sainte-Christine

Une mère de famille âgée dans la vingtaine a perdu la vie dans un accident sur la route 116 lundi matin à Sainte-Christine en Montérégie.

Ses deux enfants qui étaient également à bord du véhicule, sont dans un état grave et luttent pour leur vie.

Pour une raison encore inconnue, leur véhicule qui circulait en direction d'Acton Vale, a dévié de sa voie.

Le camion cube qui arrivait en sens inverse a été incapable d'éviter l'impact. Le conducteur a également été blessé, mais on ne craint pas pour sa vie.

Le secteur a été fermé durant plusieurs heures pour permettre aux reconstitutionnistes de la Sûreté du Québec de déterminer les causes exactes de cet accident. La SQ n'avance aucune hypothèse concernant la cause de la collision, mais confirme que la route était enneigée et glacée.

L'accident est survenu sur un tronçon en ligne droite, où la vitesse maximale est de 90 km/h.



Avec la collaboration d'Annie Gagnon, journaliste Noovo Info