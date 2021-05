MONTÉRÉGIE: Une frappe contre les stupéfiants dans 4 résidences

La Sûreté du Québec mène diverses opérations pour démanteler un réseau de trafic de stupéfiants en Montérégie. Il n'y a pas eu d'arrestation dans ce dossier mais des bilans de perquisitions sont attendus dans les prochaines heures.

Très tôt, les enquêteurs ont frappé dans 4 résidences de Farnham, Saint-Césaire, Rougemont et Saint-Damase.

L’enquête dans ce dossier a débuté en mars dernier quant à un réseau qui sévissait dans le secteur de Farnham.

La porte-parole de la SQ Valérie Beauchamp.

«C'est depuis très tôt ce matin que nos enquêteurs de l'Escouade nationale mixte de la Montérégie et de l'Estrie débutait les perquisitions. Une quarantaine de policiers participent toujours à l'opération. Un bilan viendra plus tard quant à ce qui a été saisi et c'est toujours sous enquête, c'est pourquoi nous ne pouvons encore annoncer aucune arrestation»

Valérie Beauchamp, porte-parole Sûreté du Québec