MONTÉRÉGIE: Une première mondiale pour traiter la COVID longue

Québec traitera les cas de « COVID longue », grâce à un partenariat entre le CISSS de la Montérégie-Ouest et l’Université de Sherbrooke. Une somme de 1,3 million est réservée au projet.

La COVID longue peut survenir chez les personnes qui ont été hospitalisées, ont des comorbidités mais elle peut aussi survenir chez des jeunes qui étaient en santé.

Les intervenants reçoivent actuellement une formation et sont suivis par un projet de recherche.

La Santé publique estime que de 20 à 30 % des personnes qui ont eu la COVID-19 auront des symptômes au-delà de quatre semaines. D'autres symptômes peuvent persister plus de 12 semaines chez 10 % des personnes.

Les gens vivent notamment de la fatigue, de l’essoufflement, des troubles de mémoire ou de concentration et bien d'autres contrecoups, ce qui empêche notamment de bien reprendre le travail ou d'accomplir des tâches quotidiennes.

Pour l'instant, seuls les résidents du territoire de la Montérégie-Ouest pourront s’inscrire au programme, dès jeudi, mais ca pourrait s'étendre bientôt ailleurs au Québec.

« Nous pouvons être fiers de ce projet développé ici, en Montérégie, le premier du genre au Québec. De nombreuses personnes auront des symptômes se prolongeant parfois plus de six mois après la maladie, et nous ne les oublions pas. La pandémie se terminera, mais nous continuerons à les soutenir, grâce à de telles initiatives. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et responsable de la Montérégie