MONTÉRÉGIE: Une technologie pour limiter le nombre de clients en magasin

Une nouvelle technologie créée et brevetée par une entreprise de Richelieu est fort utile en ce temps de pandémie pour les commercants ou centre sd'achats qui veulent limiter l'affluence de leur commerce. Les premiers prototypes sont déjà utilisés en Europe et des marchands canadiens et de la région envisagent d'en faire l'acquisition. ​

L'entreprise Axper, basée à Richelieu, a lancé une technologie complètement autonome qui est dotée d'un senseur et qui est reliée à l'ordinateur central du magasin.

La technologie d'Axper découle de caméras et capteurs et permet généralement de gérer le trafic par zone, le temps moyen par zone, de faire la gestion des files d'attente et de mesurer les délais de service.

Dans ce cas précis, on parle d'un système de comptage de haute précision où l'on peut même consulter les données d'achalandage sur une application mobile. Les données peuvent aussi être présentée aux clients, sur un écran en temps réel ou sur le site web du commerce pour limiter ou contenir l'affluence.

Le président de l'entreprise, Dominic Sicard, confirme que déjà, il y a de la demande pour ce système.

« Le capteur permet de comptabiliser très précisément le nombre de personnes dans le commerce, le personnel peut en être avisé sur une application mobile ou sur l'écran de bord. Une alerte est envoyée au marchand quand la limite fixée est atteinte. Le capteur 3D envoie les passages et sorties dans le magasin. Pour l'instant, les prototypes sont utilisés particulièrement en France et plusieurs grandes bannières sont prêtes à faire le projet pilote au Québec. Ça permet d'assigner du personnel à d'autres tâches et d'appliquer les mesures en santé publique. » - Dominic Sicard, président d'Axper

AXPER. L'interface de la technologie d'Axper de Richelieu qui permet de mesurer l'occupation dans les commerces

L'intelligence artificielle plus en demande

Cette invention n'est pas étonnante venant d'Axper, alors que l'entreprise fondée en 2005 à Richelieu oeuvrait déjà dans l’intelligence artificielle avant l’arrivée de la pandémie. Les différents produits et technologies d'Axper sont déjà distribués sur 30 000 sites dans le monde.

L'entreprise compte 30 employés, mais fait aussi de la gestion de performance en magasin pour maximiser les ventes. L'avénement de la COVID-19 a permis d'adapter les solutions offertes par l'entreprise richeloise.

Dominic Sicard explique que le coronavirus ouvre de nouvelles perspectives à l'intelligence artificielle et autres applications de ce type.