MONTÉRÉGIE: Une unité mobile de dépistage de la COVID-19 voit le jour

C’est une première en Montérégie : la population longueuilloise pourra être testée à la COVID-19 sans rendez-vous demain sous une tente, alors qu'une unité de dépistage mobile de la direction de Santé publique sera inaugurée. Elle se déplacera dans la région selon les besoins dans les prochaines semaines.

Pour l'inauguration, prévue à 12h30, la directrice de la Santé publique de la Montérgie, Dre Julie Loslier sera sur place, tout comme le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant et la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Une tente sera installée au Centre communautaire Le trait d’union, situé au 3100, rue Mousseau, près du parc Champvert, à Longueuil. Ce sera l’occasion de voir de près les différentes étapes d’un dépistage à la COVID-19 ou d'être vous même dépisté si vous croyez en être atteint.

À cet endroit, il sera possible d'être testé de 10h à 16h, jeudi et vendredi, sans rendez-vous. Lundi et mardi prochains (25 et 26 mai), l’unité mobile sera déployée au Centre Sénéchal, pour offrir des tests de dépistage sans rendez-vous de 10h à 16h.

Qui pourra être testé et où?

Pour être éligible au dépistage gratuit sans rendez-vous, il faut avoir des symptômes ou avoir été en contact avec une personne atteinte.

Voici certains symptômes à surveiller.

Fièvre

Difficultés respiratoires

Apparition ou aggravation récente de la toux

Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût

Douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou perte d’appétit importante

Cette même unité pourrait être déployée en milieu de travail où il y aurait un foyer de contagion et des cas multiples. L’hypothèse de la déployer dans les écoles et services de garde de la région est aussi envisageable.

« Cette unité mobile nous permettra de tester des gens qui vivent ou travaillent dans des secteurs les plus touchés par la COVID-19 dans le but d’agir plus rapidement pour éviter la propagation de la maladie. Cette unité mobile nous permettra d’accroître notre capacité de tests et s’ajoute aux cliniques de dépistage de la Montérégie qui offrent des tests sur rendez-vous aux gens qui téléphonent au 1-877-644-4545. » - Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.

Longueuil, une première halte importante

Il faut savoir que le choix de l’agglomération de Longueuil est stratégique comme première halte: la moitié des personnes atteintes de la COVID-19 en Montérégie sont des résidents de l’agglomération de Longueuil (2 600 sur 5 496 cas).

Il s’agit des premiers déploiements de l’unité mobile, qui sera déplacée dans différents secteurs de la Montérégie en fonction des besoins et de la demande. C'est pour favoriser l'accès aux tests de dépistage dans les lieux les plus touchés. Elle pourrait notamment être installée dans des lieux de travail ou des écoles.

En ce 20 mai, rappelons que la Montérégie compte 5 523 cas de coronavirus en Montérégie et 294 décès. Dans les dernières heures la hausse du nombre de cas confirmés est très faible: elle est de 27 cas et de 6 décès.