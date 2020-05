MONTÉRÉGIE: Vous pouvez maintenant amener le Parc Safari à la maison!

Le Parc Safari, situé à Hemmingford en Montérégie, attend comme tous les autres zoos les directives du gouvernement pour savoir s'il pourra ouvrir pour l'été. Entre temps, le zoo lance aujourd'hui une nouvelle initiative pour amener le Parc Safari dans votre maison!

Le zoo allait lancer sa saison estivale quand la pandémie a frappé. Une fermeture prolongée aurait des impacts financiers dévastateurs, alors que les frais fixes d'opération sont de 300 000 $ par mois, pour les soins et l'alimentation des animaux.

Personne n'a été mis à pied en raison de la pandémie, mais la direction a mis sur pause l'embauche de la centaine d'employés qui se joignent normalement à l'équipe à compter de la mi-mars. Diverses mesures ont été mises en place pour assurer la protection des professionnels animaliers, notamment un roulement des équipes et autres mesures de distanciation.

Pour renflouer un peu ses coffres, le zoo lance aujourd'hui le Parc Safari à la maison, une initiative pour rejoindre les gens virtuellement, dans le confort de leur foyer, à travers leur téléphone intelligent ou leur ordinateur.

« Les gens vont pouvoir réserver une rencontre avec un zoologiste, avec l'espèce de leur choix. Pendant 15 minutes, ils vont pouvoir avec leur famille parler avec un zoologiste du Parc Safari qui va pouvoir, par exemple, leur parler des lions, leur montrer les lions, et répondre à leurs questions. » - Véronique Ranger, directrice générale du Parc Safari

Il sera possible de vous y inscrire sur le site web du Parc Safari dans les prochains jours pour un montant forfaitaire. Diverses plages horaires et espèces seront disponibles.

Divers scénarios de réouverture envisagés

Il y a de 50 à 75 naissances par année au Parc Safari et l'équipe espère bien pouvoir présenter les nouveau-nés à la population. Déjà, plusieurs bébés dromadaires ont vu le jour ces dernières semaines et on attend des naissances d'antilopes, de bisons et de daims, entre autres.

Le zoo prépare divers scénarios advenant le feu vert pour la réouverture, notamment d'offrir seulement le Safari Aventure, qui se fait en voiture. Plusieurs autres mesures sont aussi étudiées pour une réouverture dans le respect des mesures de distanciation sociale et physique.

« Est-ce qu'on crée des sens uniques, il y a certaines zones peut-être qu'il va falloir fermer où on ne peut pas assurer une distanciation, contrôler les files d'attente, avoir plus de nettoyage qui se fait, plus de lavabos un peu partout sur le site. On travaille vraiment là-dessus pour être capable, dès qu'on aura le OK du gouvernement, d'ouvrir nos portes. » - Véronique Ranger, directrice générale du Parc Safari

Le zoo n'exclut pas, comme d'autres l'ont fait notamment le Zoo de Granby, d'éventuellement lancer une campagne de sociofinancement. À ce temps-ci de l'année, normalement, le Parc Safari vend beaucoup de passeports saisonniers ou de billets en ligne en plus des réservations de groupes scolaires ou de camps de jour, des ventes qui sont plutôt inexistantes dans le contexte actuel.