MONTÉRGIE: Bonduelle offre à manger mais aussi...un emploi

L'entreprise alimentaire Bonduelle, bien présente en Montérégie à Bedford, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Césaire, a choisi une façon originale de recruter des employés. Plus de 45 000 conserves sont en circulation et redistribuées par des banques alimentaires avec la mention «Bonduelle vous offre à manger et... un emploi».

Bonduelle cherche des journaliers et caristes: l'usine de Saint-Denis-sur-Richelieu cherche à combler un peu plus de 20 postes et une centaine au Québec.

L'entreprise ne cache pas qu'avec la pandémie, les demandes de soutien alimentaire se sont multipliées tout comme les besoins en main d'oeuvre.

Elle est aussi consciente que la situation de bien des travailleurs mis à pied s'est précarisée et que certains vivent l'insécurité alimentaire.

Bonduelle axe aussi son recrutement par Facebook alors que l'absence de salons de l'emploi en présentiel complique les choses.

Sur chaque conserve, on trouve le nom du recruteur et les coordonnées pour le joindre rapidement, en vue d'une entrevue.

«45 000 conserves de cette offensive ont été distribuées à Moisson Rive-Sud, Moisson Maskoutaine, Moisson Granby et Moisson Sud-Ouest afin d’établir un premier contact avec des candidats potentiels. Les quatre banques alimentaires n’ont pas été choisies au hasard : elles se trouvent toutes dans un rayon rapproché des usines en recrutement. Notre approche est humaine, pour un recrutement jusque dans l’assiette de nos consommateurs»

Christian Malenfant, vice-président marketing de Bonduelle.

En 2020, Bonduelle au Québec a offert pour plus de 270 000 $ de légumes aux banques alimentaires.

Bonduelle compte plus de 4800 employés dans 17 usines au Canada et aux États-Unis, dont 850 au Québec.

Elle commercialise notamment des légumes sous vide en son propre nom et sous les marques Arctic Gardens, Del Monte et Graves.