Multiplication de cas de COVID-19 dans un bar de Brossard

La Santé publique de la Montérégie s'inquiète d'une éclosion de cas de COVID-19 dans un bar du Quartier DIX30 à Brossard.

Si vous avez fréquenté le bar Mile Public House mardi soir dernier, le 30 juin, vous êtes invités à passer le test de dépistage de la COVID-19.

Au moins 5 clients ont été déclarés positifs. Selon la direction de l'établissement, ils faisaient partie d'un même groupe, assis à la même table. L'endroit était bondé ce soir là et des dizaines, voire une centaine de clients potentiels faisaient la file à l'extérieur pour entrer selon nos informations. La majorité ne portait pas de masque, malgré la distanciation physique difficile à respecter.

Par mesure préventive, tous les employés seront testés.

La directrice de la Santé publique de la Montérégie, la Dre Julie Loslier, a fait le point sur Facebook en fin d'après-midi hier et rappelle que la COVID est toujours présente et qu'aucun établissement n'est à l'abri.

« Ce serait une erreur de penser que cet établissement-là est plus à risque ou est plus dangereux qu'un autre. Ce n'est pas du tout le cas. On a été avisé dans cet établissement-là et on a un travail de santé publique à faire, d'où le fait qu'on a nommé le nom, mais ç'aurait pu arriver dans n'importe quel autre établissement. »

- Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie