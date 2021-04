MUNICIPAL: Annabelle T. Palardy joint Saint-Hyacinthe unie

Il y a du mouvement en vue des élections municipales à Saint-Hyacinthe en novembre 2021...La première et plus jeune candidate de la nouvelle formation politique Saint-Hyacinthe unie est annoncée avec Annabelle T Palardy.

La jeune fille est très engagée en environnement et travaille à Espace Carrière, organisme en employabilité.

Elle souhaite se faire élire dans le district Hertel-Notre-Dame: le quartier qui couvre notamment le Cégep et l'Institut de technologie agroalimentaire, un district laissé vacant par le conseil actuel avec le décès de la conseillère Nicole Dion-Audette, le 10 avril 2020.

Elle joint l'équipe de l'enseignante en politique et politologue Marijo Demers, qui a décidé de faire le saut en politique en briguant la mairie de Saint-Hyacinthe.

À ce sujet, le maire Claude Corbeil n'a pas encore précisé s'il sera de la course en novembre et se laisse le printemps pour réfléchir.

Mme Palardy est aussi présidente de l'aile jeunesse de cette nouvelle formation qui se veut «transpartisanne» et elle a choisi de se faire élire dans le District Hertel-Notre-Dame.

Annabelle T Palardy, qui est aussi très impliquée en développement durable comme présidente du CCPEM (Comité des citoyens citoyennes pour la protection de l'environnement maskoutain) se dit très motivée à faire le saut politique municipale.

Elle a aussi reçu un prix «Jeune bénévole» pour la Montérégie du gouvernement du Québec en 2019.

«Je veux pouvoir m'investir, nourrir et cultiver un Saint-Hyacinthe plus uni. Les citoyens ont envie d'être entendus par leurs élus...réellement! Nous souhaitons faire une tournée des citoyens dans les 11 quartiers pour notre programme, qui s'articulera autour de 5 grands axes dont l'environnement, sera transversal. Nous voulons avoir une approche participative, transparente et à l'écoute des besoins réel de la communauté»

Annabelle T. Palardy, candidate Saint-Hyacinthe unie district Hertel-Notre-Dame