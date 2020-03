Mystérieuse disparition d'un homme de Varennes depuis le 6 mars

La Régie de police Richelieu Saint-Laurent recherche Jacques Vellerand, 67 ans, disparu du secteur de Varennes où il a été vu pour une dernière fois le 6 mars dernier. Une disparition bien mystérieuse pour la Régie qui cherche à rassembler le plus d'informations pour le retrouver.

C'est une disparition plutôt étrange puisque l'homme a quitté sans donner de nouvelles à ses proches, ce qu'il ferait habituellement.

M. Vellerand aurait quitté le domicile le 6 mars sans sa voiture, restée à son domicile. Ses proches sont bien évidemment inquiets de la situation.

L'homme a une cicatrice qui part du front et traverse son visage jusqu’au nez du côté droit. Il a une barbe blanche et des dents cassées formant un V. Il porterait un manteau d’hiver trois quarts vert.

Le sergent Jean-Luc Tremblay de la Régie explique que l'on recueille un maximum d'informations quant à cette disparition.

« Il s’est absenté sans sa voiture, on ne sait pas s’il est à pied et où il a pu se rendre. Des proches ont fait appel à nous. Dans les démarches d’enquête que nous menons, il y a beaucoup de questions sans réponse. Il est possible de communiquer avec nous au 450 536-3333 ou 1 888 678-7000 dans ce dossier. »

- Sergent Jean-Luc Tremblay, Régie de police intermunicipale Richelieu-Saint-Laurent