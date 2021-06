Nathalie Boisclair fait le saut en politique fédérale

Signe que des élections fédérales sont dans l'air, les investitures se multiplient. Mercredi soir, Nathalie Boisclair a officialisé sa candidature dans la circonscription de Longueuil-Charles-LeMoyne pour le Bloc Québécois.

Impliquée depuis 30 ans au sein de nombreux organismes, elle est conseillère municipale à la Ville de Longueuil depuis 10 ans. Elle a notamment été présidente de l'arrondissement Sint-Hubert en plus d'être impliquée au sein du Comité sur les changements climatiques de l’Union des municipalités du Québec depuis sa création

Mme Boisclair est diplômée en droit et en sciences économiques et est enseignante depuis plusieurs années. La protection de l'environnement sera un de ses principaux chevaux de bataille.

«Notre région se démarque déjà en matière d’énergies vertes et pourra participer à la relance. Nous devons favoriser l’électrification des transports et nous assurer du respect par Ottawa des lois du Québec en matière d’environnement.»

L'environnement, les services aux aînés, l'accès au logement, et la langue seront ses autres priorités.

«Je crois profondément que le Québec serait plus innovant et respectueux pour notre planète en tant que pays. Mon expérience des 10 dernières années au service de gens de Longueuil m’a appris l’importance d’être authentique et fidèle à mes valeurs. [...] C’est avec humilité et enthousiasme que je représenterai les gens de la circonscription, que j’ai appris à connaître. Ils sont ma famille, mes voisins, mes amis, ma communauté et ils auront toute mon attention, mon implication et ma présence.»

Nathalie Boisclair, candidate du Bloc Québécois