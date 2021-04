Nature Energy construira une usine de biométhanisation de 90M$ à Farnham

La société danoise Nature Energy souhaite installer une usine de biométhanisation dans le parc industriel de Farnham, un investissement chiffré entre 90 M$ et 100 M$. Il s'agit d'un premier pas en sol québécois pour cette entreprise qui souhaite installer une dizaine d'usines de grande envergure partout au Québec.

Les travaux devraient débuter au printemps ou à l'été 2022 selon Guillaume Loir, directeur exécutif chez Nature Energy en France.

Les installations de Farnham permettront entre autres de traiter les matières organiques de 100 à 200 producteurs agricoles de la région de la Montérégie, transformées en biogaz.

La mise en service de l’usine est prévue pour 2023, si tout va bien.

Une excellente nouvelle à la fois économique mais aussi de développement durable pour le maire de Farnham Patrick Melchior qui travaille sur ce dossier depuis plus d'un an puisqu'il y a aura de la création d'emplois et que le projet favorise l'économie circulaire.

«Nous entendons de plus en plus parler de biométhanisation. Pour moi qui est un fervent défenseur de l'environnement, nous ne pouvions passer à côté d'un tel projet: on parle 750 000 tonnes d'intrants traitées chaque année. Il y a une dizaine d'emplois directs, une centaine indirects mais ce que l'on pense surtout, c'est à l'économie circulaire et au développement durable. Ca fait plus d'un an que nous avons fait un voyage-éclair au Danemark pour voir ce qui se fait là-bas. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous buvions une eau minérale au CO2 qui sortait de cette usine. J'ai bon espoir que nous allons rayonner avec cette usine ailleurs au Québec» Patrick Melchior, maire de Farnham

Une dizaine d'autres usines ailleurs au Québec?

Le directeur exécutif de Nature Énergy Guillaume Loir voit grand quand il est question de biométhanisation au Québec.

Nature Energy conçoit et construit des unités de méthanisation destinées notamment aux secteurs agricoles et agroalimentaires.

L’entreprise est notamment présente au Danemark, en France, au Royaume-Uni et au Japon.

«La particularité de Nature Énergy est de faire des installations de grandes tailles. Nous associons au moins une centaine de producteurs agricoles par projet pour 750 000 tonnes d'intrants chacune et c'est ce que nous voulons faire dans nos installations au Québec. À terme, nous envisageons une dizaine d'installations de biométhanisations sur le territoire de la province du Québec» Guillaume Loir, directeur exécutif Nature Énergy

En Montérégie, rappelons que d'autres villes sont à l'avant-garde en terme de biométhanisation, notamment Varennes et Saint-Hyacinthe.

Nature Energy-Des installations de biométhanisation de la société danoise Nature Energy