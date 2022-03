Nature Energy produira du gaz dès 2024 à Farnham à partir de biomasse

Nature Energy, une entreprise du Danemark, a confirmé qu'elle construira sa première usine de biométhanisation en Amérique du Nord à Farnham. Ses gestionnaires prévoient produire du gaz naturel d'ici la fin 2024.

La société investira 100 millions dans le projet et la construction devrait débuter dans les prochains mois.

Hier, elle annonçait avoir fait l'acquisition d'un terrain dans le parc industriel au cout de 2,4 millions de dollars. Le site de la future usine tiendra sur plus de 10,8 hectares.

Le projet devrait créer 200 emplois durant la construction et lorsqu'elle sera en fonction, l'entreprise emploiera 15 personnes.

Les producteurs mis à contribution

Les installations de Farnham permettront entre autres de traiter les matières organiques de 100 à 200 producteurs agricoles de la région de la Montérégie notamment.

Elle transformera le fumier et les intrants provenant principalement de la production agricole locale et en produira des fertilisants et du gaz naturel renouvelable.

Une excellente nouvelle pour le maire Patrick Melchior qui travaille sur ce dossier depuis quelques années et qui a fait des visites industrielles.

« La lutte aux changements climatiques est notre responsabilité commune et aujourd'hui, je suis fier que Farnham fasse partie de la solution. L'usine de biométhanisation bénéficiera directement aux agriculteurs locaux, en plus de positionner notre région en tant que leader dans le domaine au Québec. Je souhaite que notre exemple en inspire d'autres à adopter la même solution. » Le maire de Farnham, Patrick Melchior

À moyen et long terme, Nature Energy souhaite implanter de huit à dix usines similaires au Québec.

Rappelons que le procédé de biométhanisation est en essor en Montérégie: Saint-Hyacinthe compte une usine de ce genre de même que Varennes.