NEIGE: Prudence et patience en cette première tempête... d'automne!

L'heure de pointe est particulièrement difficile pour plusieurs ce matin en raison de cette première bordée de neige qui est tombée sur le sud du Québec, et ce n'est pas fini, alors qu'on attend encore quelques centimètres aujourd'hui. La prudence est de mise alors que le déneigement se poursuit.

En Montérégie, on a dénombré quelques sorties de route au courant de la matinée sur l'autoroute 30 près de Candiac et Saint-Constant, ainsi que sur la 20 dans le coin de Saint-Hyacinthe et Saint-Simon, mais rien de majeur selon la Sûreté du Québec. Un camion semi-remorque a notamment effectué une mise en portefeuille sur l'autoroute 20 est à Boucherville.

Capture d'écran caméra du MTQ. Mise en portefeuille d'un semi-remorque sur l'autoroute 20 Est.

La visibilité demeure réduite sur les différentes autoroutes, la chaussée est enneigée et il y a présence de lames de neige par endroits. Consultez le Québec 511 pour les conditions routières à jour.

Les différentes villes et municipalités de la région poursuivent leurs opérations de déneigement dans le but de dégager les rues le plus rapidement possible. C'est la même chose pour le ministère des Transports en ce qui concerne notamment les autoroutes, alors que les opérations de déneigement prendront la journée.

« Nous, on est en veille météorologique depuis hier, donc toutes les équipes de déneigement sont à pied d'oeuvre actuellement. On ramasse la neige au fur et à mesure que les accumulations se font sur la chaussée. Bien sûr, il y a aussi de l'épandage d'abrasif et de fondant. » - Daniel Arsenault, porte-parole du MTQ

Les autorités vous conseillent entre autres d'allumer vos phares, de garder une bonne distance avec le véhicule devant vous et de prendre le transport en commun ou un taxi si possible si vous n'avez pas encore chaussé vos pneus d'hiver, seulement si vous devez absolument sortir.

Les déneigeuses roulent lentement et ont plusieurs angles morts, il faut donc être patient et prudent lorsqu'on en suit une. La Sûreté du Québec a aussi à l'oeil les igloo mobiles, ces voitures qui ne sont pas bien déneigées.