Nouveau bilan de la CNESST : hausse des décès au travail

C'est Jour de deuil, une journée de commémoration internationale qui vise à honorer la mémoire des personnes décédées ou blessés au travail.

L'an dernier au Québec, 207 personnes sont mortes dans un accident ou à la suite d'une maladie professionnelle, c'est 34 de plus qu’en 2020. Du nombre, 31 étaient de la Montérégie.

On a également recensé 93 028 blessés, soit 1 722 de moins qu’en 2020. De plus, 12 664 personnes ont été victimes d’une maladie professionnelle, une augmentation de 2 682 par rapport à l'année précédente.

Au total, il y a eu 105 692 lésions professionnelles, ce qui représente une hausse de 960 par rapport à 2020.

«Il est essentiel de se rappeler que les effets d’un accident du travail touchent également les proches, les collègues et les employeurs des victimes. Toutefois, ces situations sont évitables. En ce sens, la prévention restera toujours le meilleur atout des milieux de travail. À terme, la modernisation du régime de santé et de sécurité du travail mise sur plus de prévention, pour réduire le bilan lésionnel.»

Haut-Richelieu

Yamaska

Longueuil

Valleyfield

Données alarmantes

La CSN s'inquiète de ces données, que le syndicat considère alarmantes.

«Plus que jamais, nous devons placer la santé et la sécurité du travail dans nos priorités. Le 28 avril est l'occasion de prendre la juste mesure de tout ce que nous pouvons mettre de l’avant tous les autres jours de l’année pour que le travail arrête de blesser et de tuer. Les chiffres nous démontrent à nouveau que notre mobilisation et nos revendications en matière de SST sont légitimes et fondées. Nous avons récemment lancé notre nouvelle campagne visant à mettre en lumière les contrecoups de la loi 27 que devront encaisser les syndiqués et les non-syndiqués.»

Caroline Senneville, présidente de la CSN