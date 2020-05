Nouvelle éclosion de cas de COVID-19 au CHSLD Gertrude-Lafrance

Le CHSLD Gertrude-Lafrance de Saint-Jean-sur-Richelieu est aux prises avec une éclosion de la COVID-19 depuis le 22 mai, aux 3e et 4e étages. Le CISSS de la Montérégie-Centre nous confirme qu'il y a 11 résidents touchés et qu'on déplore un décès, alors que les employés ne sont pas épagnés.

Les usagers sont confinés à leur chambre jusqu'à nouvel ordre en raison de cette éclosion. Une missive interne, dont nous avons obtenue copie, nous confirme également qu'il n'y a plus aucune admission pour le moment.

Les usagers touchés ont été redirigés vers une zone chaude où ils sont en isolement et il n'y aucun changement de personnel entre les différentes zones du CHSLD, c'est donc dire que du personnel est dédié exclusivement au traitement de ces patients.

Cinq employés sont également atteints et 16 ont été retirés de manière préventive, selon les données fournies par le CISSS.

On ignore la cause exacte de cette éclosion, mais une enquête épidémiologique est en cours. De plus, tous les résidents et tous les employés ont été dépistés et les résultats sont à venir.

Des gestionnaires sont sur place pour assurer la gestion de la situation. Parmi les autres mesures en place pour limiter la propagation, du personnel supplémentaire est affecté au contact avec les familles et un soutien psychosocial est également offert. Des agents en prévention des infections sont présents en permanence et tous les employés portent du matériel de protection.

Par ailleurs, il n'y a pas d'éclosion au CHSLD Ste-Croix de Marieville. Selon le CISSS de la Montérégie-Centre, il y a eu erreur sur le site du ministère.

Un premier cas dans un CHSLD en Montérégie-Ouest

Par ailleurs, le CISSS Montérégie-Ouest confirme qu'il y a un premier cas de COVID-19 dans l'un de ses 11 CHSLD, soit au CHSLD Docteur Aimé-Leduc, à Salaberry-de-Valleyfield.

La porte-parole, Jade-Saint-Jean, confirme que le résident en question est dans un état stable et n'a pas besoin d'hospitalisation pour le moment. Rapidement, il a été transféré en zone tiède le temps d'obtenir les résultats du dépistage et est maintenant en confinement, en zone chaude.

La cause de la contamination n'est pas connue.

Par ailleurs, on compte 6 244 cas de coronavirus en Montérégie et 355 décès. C'est 12 décès de plus et 150 cas de plus que la veille. La région se maintient au cinquième rang du plus grand nombre de cas par 100 000 habitants dans la province.

La santé publique de la Montérégie a grandement augmenté son nombre de tests quotidiens pour dépister la COVID-19.