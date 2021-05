Nouvelle école à Beloeil: sitôt annoncée, sitôt abandonnée

À peine annoncé, le projet d'école primaire dans le parc de la Baronne est abandonné, malgré le manque criant de classes à Beloeil. Devant le tollé des résidents, la mairesse Diane Lavoie a décidé que tous les espaces verts du territoire seront exclus pour la construction d'une nouvelle école.

Dans un long message sur la page Facebook de la Ville, elle explique que le nouvel établissement visait non seulement les enfants des nouveaux développements, mais devait aussi répondre aux besoins urgents de tous les enfants de la ville, de la maternelle jusqu’à la 6e année.

«Nous sommes déjà en déficit d’une école et demie, et à la fin de la construction des Bourgs de la Capitale, il est à prévoir qu’une autre école sera requise. De plus, il est déjà prévu que l’école Au-Petit-Bonheur soit agrandie dans les prochaines années afin d’ajouter d’autres classes. Donc, les besoins pour une nouvelle école à Beloeil annoncée la semaine dernière sont uniquement pour répondre à la situation actuelle: oui, en raison des nouvelles constructions, mais aussi en raison du redéveloppement de plusieurs secteurs alors que nos ainés laissent leur propriété au profit de jeunes familles dans de nombreux quartiers, sans oublier les groupes de maternelles 4 ans dont le nombre augmente chaque année.»

Elle jugeait que tous les résidents étaient gagnants avec le projet dans sa forme initiale. Les enfants restaient en ville et il n'y avait aucun impact sur le compte de taxes. De plus, les citoyens bénéficiaient gratuitement d’une nouvelle infrastructure, soit la patinoire réfrigérée d’une valeur de 2,5 M$.

Des projets de bâtiments adjacents ou d’agrandissements des écoles Tournesol et Saint-Mathieu ont déjà été explorés, mais ne se qualifient pas selon les critères du Centre de services scolaire des Patriotes puisque tout enfant additionnel devrait être transporté en autobus.

«Rappelons-nous qu’à la base, l’objectif ici est d’offrir un milieu de vie sain et sécuritaire à des enfants, aussi près que possible de leur domicile. On veut construire une école à Beloeil, pour les citoyens de Beloeil. La cause est noble, vivons-la dans le respect.»

Diane Lavoie, mairesse de Beloeil