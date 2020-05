Nouvelle entente en prévention des incendies dans Roussillon

Saint-Constant et Sainte-Catherine s'ajoutent aux quatre municipalités déjà desservies par la division les Berges du Roussillon en matière de prévention incendie.

Une nouvelle entente de 5 ans à cet effet vient d'être signée entre Candiac et la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine.

La division Les Berges du Roussillon, qui découle du Service de sécurité incendie Candiac/Delson, desservait déjà Candiac, Delson, Saint-Philippe et Saint-Mathieu.

Le personnel en prévention des incendies peut notamment visiter divers types d’établissements dont les écoles, les garderies, les résidences pour retraités et les commerces pour détecter des anomalies et y remédier pour éviter les risques d'incendie.

Pour le maire de Candiac, ce type de partenariat intermunicipal est bénéfique pour tous.

« Ça permet de partager l'expertise que nous avions depuis un certain temps, évidemment de monopoliser toutes les ressources afin d'avoir, sans faire de jeu de mots, des économies d'échelle. Ça va réduire les coûts pour les municipalités. Le but premier, c'est d'offrir un service de qualité. (...) On est très fiers de cette entente-là, une entente régionale qui va profiter à l'ensemble de nos citoyens. » - Normand Dyotte, maire de Candiac

86 000 résidents sont desservis par ce nouveau regroupement et il n'est pas exclu que d'autres municipalités se greffent à l'entente dans les prochaines années.

Parmi les autres services offerts, notons la recherche des causes des incendies, l'élaboration de plans de sécurité incendie, la vérification des avertisseurs de fumée et des détecteurs de monoxyde de carbone ainsi que la mise en place d’un programme d’information et de sensibilisation.

Des ajustements sont à prévoir au niveau des ressources humaines pour assurer une offre de service adéquate.