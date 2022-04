Nouvelle greffière à la MRC des Maskoutains

La MRC des Maskoutains aura une nouvelle greffière le 2 mai. Après 15 ans comme avocate, Geneviève Matte avait envi d'un nouveau défi.

Au cours de sa carrière, Me Matte a pris en charge et plaidé des dossiers en diverses matières, dont le droit civil, familial, du travail et criminel.

D’abord généraliste chez Matte, Poirier, avocats, elle y est devenue associée en 2015. Cinq ans plus tard, elle ouvrait son son propre cabinet, où elle a oeuvré principalement en droit de la famille.

«Je suis certain qu’avec son expérience et ses compétences, elle pourra contribuer de façon significative au développement de la MRC» Simon Giard, préfet de la MRC des Maskoutains

Originaire de la région, Me Matte bénéficie d’une vaste connaissance du milieu maskoutain et de ses enjeux.

Elle dit être intéressée à travailler dans le domaine municipal en raison de l’impact direct sur les citoyens de sa communauté.