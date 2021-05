Nouvelle salle d'induction de 1,6 M$ à l'Hôpital Honoré-Mercier

L'Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe compte une nouvelle salle d'induction. Construite au coût de 1,2 M$, elle permet permet plus d'intimité et de confort aux patients en vue d'une chirurgie. De plus, elle facilité une meilleure fluidité vers le bloc opératoire.

L'induction est le moment où l'anésthésiste doit «endormir» un patient avant de passer en salle de chirurgie en vue d'une intervention. On pourra réaliser dans la nouvelle salle l’anesthésie des membres inférieurs ou supérieurs avant de se rendre au bloc opératoire, ce qui en optimise l'utitilisation.

La Fondation Honoré-Mercier a financé une partie des équipements à hauteur de 150 000 $.

Docteur Marcel Guay est anesthésiologue au CISSS Montérégie Est et nous parle des bénéfices d'une telle salle.

«Ca offre des avantages. Premièrement, ca permet d'avoir le temps de faire la gelure, deuxièmement, ca offre le temps que le patient gèle comme il faut dans un espace dédié. Avec toutes les listes d'attente très importantes, nous n'avons plus besoin d'aller à la salle de réveil. Le patient a moins de contact avec les autres patients, donc ca diminue son exposition potentielle à des sources d'infection» Docteur Marcel Guay anesthésiologue CISSS Montérégie-Est

Ce n'est pas le premier investissement annoncé à l'Hôpital dans les dernières semaines.

L'Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe inaugurait il y a quelques semaines une toute nouvelle unité de soins de courte durée en santé mentale au deuxième étage, un investissement de 7 millions de dollars.