Nouvelle unité de soins en santé mentale de 7M$ à l'Hôpital Honoré-Mercier

L'Hôpital Honoré Mercier de Saint-Hyacinthe dispose d'une toute nouvelle unité de soins de courte durée en santé mentale au deuxième étage, un investissement de 7 millions de dollars. Et les changements sont majeurs: chacune des chambres est plus grande, mieux fenestrée et l'on veut en faire un espace convivial pour les employés et les bénéficiaires.

L'unité de 35 lits a été aménagée durant la dernière année alors que la précédente unité était au 11e étage. Elle sera accessible aux patients dès la semaine prochaine.

En contrepartie, le 11e étage accueillera une nouvelle unite de médecine et une unité d'hospitalisation brève, dont les travaux devraient débuter prochainement.

500 personnes seront accueillies annuellement en santé mentale pour des séjours ne dépassant pas une vingtaine de jours.

Elle comptera un salon, une cuisine, un espace pour la visioconférence (notamment pour ceux qui devraient comparaître) et des chambres comportant une grande fenestration.

On veut privilégier l’approche de groupe notamment pour les familles et l’enseignement d’une meilleure gestion de sa santé mentale.

Élisabeth Hamel est directrice des programmes de santé mentale et dépendance du CISSS de la Montérégie-Est.

«Nous sommes dans un contexte de co-construction du traitement avec les usagers qui veulent se rétablir en compagnie de leurs familles. Il y a une salle de répit qui est prévue. D'avoir de grandes salles comme celles-là nous permet de faire de l'enseignement de la maladie, de faire de l'enseignement pour éviter les rechutes. Le nouvel aménagement permettra aussi une approche de soins plus diversifiée, comme l'approche de groupe et le tout, dans un en vironnement parfaitement sécuritaire» Élisabeth Hamel, directrice des programmes de santé mentale et dépendances au CISSS Montérégie-Est

Et bien que l'aménagement ne soit pas parfaitement complété, la présidente du CISSS Montérégie Est Louise Potvin explique que la Fondation de l'hôpîtal sera mise à contribution pour l'achat de mobilier ou d'élément décoratifs pour l'embellir.

Par ailleurs, les travaux majeurs de réaménagement de l'urgence de l'hôpital se poursuivent et selon Mme Potvin, devraient être complétés au plus tard en janvier 2022. Le budget total est passé à 69,1 millions, l'an dernier.

Dans ce dossier, il y a eu quelques reports alors qu'on prévoyait initialement une ouverture à l'été 2021.

Jean-Francois Desaulniers Bell Media-La nouvelle unité en soins mentale de l'Hôpital Honoré-Mercier comportera une salle récréative