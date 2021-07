NOYADE: Une nouvelle réglementation pour les piscines extérieures

Du 18 au 24 juillet, c’est la Semaine de la prévention de la noyade: si vous êtes propriétaire d'une piscine résidentielle, vous avez de nouvelles obligations à respecter pour éviter les noyades.

Cette année, on compte déjà 40 noyades au Québec et la Société de sauvetage du Québec fait un rappel à la vigilance pour freiner cette tendance.

L'an dernier, à pareille date dans l'année, on en comptait 37 .

Il est notamment recommandé de s'assurer de limiter l’accès à la piscine avec une clôture, s'assurer de surveiller les enfants dans la piscine ou en périphérie et porter une veste de flottaison, lors d'escapades sur des embarcations marines.

Rappelons aussi que le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles a été bonifié cette année, selon la recommandation formulée par plusieurs coroners.

«L'an dernier, 50% des victimes des 95 noyades étaient seules, c'est important d'être accompagné. Sinon, de bien surveiller votre enfant. Depuis 2010, bon nombre de coroners ont fait la démonstration que les enfants ont toujours accès à la structure de la piscine hors terre ou creusée, parce qu'il y a des structures près de la paroi et que les enfants s'en servent comme marche-pied. La piscine doit être inaccessible lorsqu'elle est fermée. Il faut les tenir à plus d'un mètre. Ceux qui installaient des plongeoirs: il y a de nouvellles normes et pour les clotûres avec des mailles. C'est important puisqu'une majorité de noyades sont évitables»

Raynald Hawkins, directeur Société de sauvetage