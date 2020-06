Oasis urbaine et Piko Parc vont animer le Vieux-Saint-Jean cet été

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu lance diverses initiatives pour divertir la population cet été, pour pallier l'annulation de tous les événements d'envergure. Plusieurs ententes ont été entérinées hier par les élus lors de la séance du conseil municipal.

D'abord, la Piko Mobile de l'International de Montgolfières se promènera un peu partout en ville pour offrir des spectacles gratuits. Il y aura d'abord 24 représentations musicales dans les résidences pour ainés.

Une sorte de cinéparc, appelé pour l'instant le Piko Parc, sera aussi mis en place sur le site de l'aéroport et diffusera 24 présentations culturelles, dont des spectacles d'humour, des films et autres initiatives. L'endroit pourra accueillir de 200 à 300 voitures à un coût minime. L'horaire sera communiqué sous peu.

Le conseil municipal a entériné hier soir une entente d'animation de 65 000 $ avec la Corporation de l'International de montgolfières à cette fin.

« Ça fait partie de tous les projets de déconfinement, où on veut créer pour les gens des activités qui vont leur donner le goût de se divertir et de participer au niveau de la Ville. » - Yvan Berthelot, maire suppléant

Un protocole d'entente de 170 000 $ avec l'organisme Rues Principales a également été entériné pour l'aménagement et l'exploitation du projet d'Oasis urbaine.

Du mobilier urbain sera notamment installé à la Place publique et au parc des Éclusiers pour rendre le centre-ville plus accueillant.

« C'est pour aider aussi nos commerces, nos restaurateurs qui ne peuvent pas recevoir le maximum de personnes dans leur restaurant. On invite les gens à prendre des take-out en famille, à les manger dans les parcs. On soumet toujours de l'argent à la Société de développement du Vieux-Saint-Jean pour l'Été Show, donc on a repris ces argents-là. » - Mélanie Dufresne, conseillère municipale

Un projet-pilote permettant la consommation de nourriture et d'alcool au Centre plein air Ronald-Beauregard a également été entériné hier. Ça concerne la période comprise entre le 24 juin et le 30 septembre, et cette permission serait valable entre 11h et 21h pour la tenue d'activités.

Circulation modifiée au centre-ville

La rue Richelieu ne sera pas complètement piétonnière cet été dans le Vieux-Saint-Jean, mais il y aura tout de même certaines modifications à la circulation.

Les restaurateurs adjacents au stationnement municipal P-3, situé au coin des rues Richelieu, Champlain et Foch, pourront y aménager des terrasses. Ils pourront également y installer celles normalement permises sur rue, le tout sans frais.

« Il y aura même possibilité d'agrandir leurs terrasses plus que les années précédentes, tout en respectant la distanciation sociale, donc on est ouvert bien sûr à toutes sortes de projets pour aider nos commerçants à traverses cette période difficile. » - Yvan Berthelot, maire suppléant

Pour ce faire, la circulation se fera temporairement en sens unique vers l'est sur la rue Foch, entre les rues Champlain et Richelieu. Ce sera également à sens unique en direction sud sur la rue Richelieu, entre Foch et Saint-Charles, où une bande cyclable sera aménagée sur le côté est de la rue. Ces changements seront effectifs du 23 juin au 2 octobre.

De plus, du 22 juin au 31 août, le transport en commun et le transport adapté seront gratuits pour favoriser le tourisme à Saint-Jean, une mesure évaluée à 100 000 $.

Finalement, les stationnements municipaux seront gratuits du 19 juin au 12 octobre comme annoncé, donc les vignettes ne seront pas nécessaires.Toutefois, les parcomètres sur rue demeureront en vigueur afin de contrôler d'une certaine façon la durée de stationnement des usagers et assurer une circulation de l'achalandage au centre-ville.