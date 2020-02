Octogénaire mort d'hypothermie à St-Jean: le coroner enquête toujours

Le coroner poursuit son enquête sur le décès de Jean-Guy Prononost, mort d'hypothermie à l'extérieur de la Résidence Jacques-Cartier, une résidence privée pour aînés à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 décembre dernier.

L'homme de 88 ans a fait un arrêt cardio-respiratoire pendant son transport vers l'hôpital et il a été impossible de remonter sa température corporelle a une température normale.

M. Pronovost, souffrant d'Alzheimer, serait sorti par une porte non verrouillée et n'aurait pas été en mesure de revenir à l'intérieur. Il est resté plusieurs heures dehors sans manteau par grand froid.

Le coroner-médecin au dossier, Dr André-H. Dandavino enquête toujours et fera sûrement des recommandations pour éviter un nouvel événement malheureux.

« Le principe, c'est qu'il faut s'assurer que lorsque quelqu'un sort par une porte semblable, que ça déclenche un système d'alarme ou qu'il y ait des caméras d'installées, ce qu'on va voir. L'autre question, c'est de savoir, est-ce que le système de santé dans ce cas-là a collaboré pour trouver un endroit plus approprié pour monsieur Pronovost. C'est tout cela qui est le litige. » - Dr André-H. Dandavino, coroner

L'enquête policière n'est pas encore terminée, et le coroner attend encore tous les documents pertinents de la part du groupe Immo 1ère, qui possède la Résidence Jacques-Cartier, et qui collabore très bien, selon lui.

Dr André-H. Dandavino rappelle que ses recommandations, s'il en fait, seront applicables à l'ensemble des résidences du Québec, alors que ce n'est pas la première fois qu'un événement du genre survient.

Un des cas les plus médiatisés est celui de la mère de Gilles Duceppe, Hélène Rowley Hotte. D'ailleurs, la résidence pour aînés où elle est morte d'hypothermie est mise en demeure par l'ancien chef du Bloc québécois et sa famille, qui réclament 1,14 million dollars au Lux Gouverneur, situé dans l'est de Montréal.