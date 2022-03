Odeurs persistantes à Chambly: des travaux dès avril prochain

A Chambly, le problème des fortes odeurs provenant des étangs aérés de l'usine d'épuration incommode les résidents depuis des années, mais il y a de l'espoir: la Ville agira d'ici un mois, ce qui laisse présager de l'amélioration rapide.

Elle met en oeuvre le plan qu'elle avait annoncé, en début d'année 2022 avec des actions dès la fin avril.

Il faut dire que la hausse du télétravail fait en sorte qu'il y a eu une augmentation de 70% des rejets de l'usine, selon la direction générale.

Des travaux majeurs seront aussi entrepris à la fin de l’automne dans le but de modifier le système d’aération pour que le traitement des eaux usées soit adéquat.

Une mise aux normes du bâtiment existant sera effectuée par la même occasion. L’ensemble du chantier devrait être complété en 2023.

Les couts sont estimés entre 10 et 12 M$ et le projet sera subventionné au minimum à 50 %.



Des actions dès avril et cet été

Dès la fin du mois d'avril, le Service du Génie injectera des bactéries qui digèrent la boue pour réduire leur volume et leurs odeurs.

Des doses de nitrate de calcium seront aussi injectées graduellement dans le réseau et un système de brumisation entre les étangs et les quartiers sera installé.

Cet été, des aérateurs seront aussi ajoutés pour dissiper les odeurs d'oeufs pourris au maximum.

En septembre, après la canicule, la Ville prévoit retirer quelque 3600 tonnes de boues des quatre étangs aérés, pour réduire leur volume au maximum.

L'opération sera effectuée par un système de drague, à raison d'un étang à la fois, de manière à éviter d'arrêter l'ensemble des aérateurs d'un seul coup.



Pour toute information, les citoyens sont invités à communiquer avec le Service du génie de la Ville de Chambly au 450 658-8788.

Ville de Chambly-L'usine d'épuration de Chambly a été construite il y a plus de 30 ans.