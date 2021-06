Odeurs persistantes à Chambly: la Ville veut agir rapidement

Plusieurs citoyens de Chambly s'impatientent et se plaignent des odeurs récurrentes provenant des étangs aérés de l'usine d'épuration, depuis plusieurs mois. Le conseil tiendra donc une assemblée extraordinaire ce vendredi pour accélérer le processus pour régler le problème.

La hausse du télétravail fait en sorte qu'il y a une augmentation de 70% des rejets de l'usine, selon la direction générale

La Ville a notamment dû composer avec des bris d'équipements, notamment les aérateurs ce qui complique les choses et l'usine a été construite il y a plus de 30 ans.

Malgré des inspections des étangs aérés, des stations de pompage, les odeurs nauséabondes sont présentes plus que jamais.

La cause des odeurs observées l’été dernier est liée à la séparation du réseau d’égout unitaire, permettant d’éliminer les débordements d’eaux usées dans le bassin de Chambly.

Cela fait en sorte qu'il y a une augmentation significative de la création de sulfure d’hydrogène qui fait en sorte de générer une odeur « d’oeufs pourris ».

Le conseil de Chambly veut donc octroyer des mandats plus rapidement pour entreprendre les plans et devis de l'usine. Il doit aussi ajuster les doses de bioxyde de sodium.

Lors de l'assemblée du 6 juillet, la Ville souhaite aussi dégager une somme de 250 000$ pour l'achat hebdomadaire de plus de 10 000 litres de nitrate de calcium.

« En tant que conseil municipal, nous nous devons de nous assurer que les travaux commencent le plus rapidement possible. Il nous importe d’agir et d’octroyer les sommes et les mandats nécessaires, avant la prochaine assemblée ordinaire, afin de contribuer à régulariser la situation »

Alexandra Labbé, mairesse de la Ville de Chambly.