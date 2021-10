Offensive de recrutement de Saint-Hyacinthe Technopole

Saint-Hyacinthe Technopole veut profiter du plus gros salon de l'emploi et de la formation au pays pour recruter de la main-d'oeuvre. Il sera parmi les 275 exposants de la 15e édition de la Foire nationale de l'emploi au Stade olympique de Montréal, jeudi et vendredi.

Le kiosque, situé dans le pavillon du Réseau des organismes de régionalisation de l'immigration du Québec (RORIQ), présentera une centaine d'entreprises maskoutaines dont les offres d'emplois à combler totalisent plus de 400 postes.

Certaines autres, notamment Olymel, seront également présentes afin de présenter leurs ouvertures.

Laval

Au même moment, une deuxième équipe de Saint-Hyacinthe Technopole fera la promotion de la région et de ses principaux employeurs à la Journée de l’emploi de Laval.

Cette activité regroupe également des participants d’un peu partout au Québec qui s’adressent aux chercheurs d’emplois.

En mettant de l’avant les atouts et les opportunités de carrière qu’offre notre région, Saint-Hyacinthe Technopole vient appuyer les efforts de recrutement des entreprises maskoutaines.

Le tout s’ajoute aux autres initiatives visant à contrer la pénurie de main-d’oeuvre, comme la mise sur pied de programmes de formation ciblés, les efforts d’attraction et de régionalisation des immigrants ainsi que l’appui à la transition numérique des entreprises.