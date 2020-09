Olymel injecte 31 M$ pour agrandir l'usine d'abattage de Saint-Damase

Olymel investit 31,5 millions de dollars pour agrandir son usine d'abattage et de découpe de volaille, à Saint-Damase. L'agrandissement de 35 200 pieds carrés permettra à l'entreprise de diversifier ses opérations et de consolider sa place dans le marché.

Il y aura l'ajout d'une ligne additionnelle de découpe automatisée, de trois lignes de désossage automatiques et de quatre lignes d'emballage en cabarets. Une nouvelle zone d'expédition et un nouvel entrepôt réfrigéré seront également ajoutés. Les travaux incluent aussi l'aménagement de divers espaces liés à la production. Pour les employés, les zones de service seront améliorées et agrandies, tout comme la cafétéria.

Les travaux commencent aujourd'hui et n'auront pas d'impact sur les opérations. Ils doivent durer environ un an.

L'objectif derrière cet agrandissement est surtout de rapatrier des activités qui se déroulaient auparavant à l'externe.

« Ce sera rapatrié dans le futur à l'usine, tout ce qui concerne la mise en cabaret, l'emballage. Ça va nous permettre de sauter des étapes, du voyagement avec les produits, de mieux contrôler la qualité, la gestion des commandes et la logistique en même temps. » - Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel

Avec cette nouvelle somme, un total de plus de 60 millions auront été investis dans cette usine depuis 2016, pour y offrir un environnement de travail de plus en plus moderne. Une salle de refroidissement à l'air y a notamment été aménagée, en plus d'un système d'anesthésie au CO2 pour le bien-être animal.

80 nouveaux emplois

Plus de 80 emplois seront créés avec cet agrandissement. Olymel a confiance de pourvoir les postes malgré la pénurie de main-d'oeuvre, alors que beaucoup d'efforts sont déployés en ce sens et que le taux de chômage est plus élevé qu'avant la pandémie. À terme, près de 500 employés travailleront à Saint-Damase.

70 millions de kilos de produits de volaille sont produits annuellement à cette usine, une capacité de production qui sera augmentée une fois les travaux terminés. L'usine sert des clients privés en produits frais de volaille et alimente notamment en matière première l'usine de surtransformation de volaille de Sainte-Rosalie, également en Montérégie.

« On va augmenter nos capacités de servir des clients, surtout ceux qui exigent de grands volumes et de la grande distribution, ce sera un atout additionnel. Ça va être vraiment une consolidation de notre position dans le marché. » - Richard Vigneault, porte-parole d'Olymel

Par ailleurs, la situation de la COVID-19 est sous contrôle dans les usines de transformation de volaille d'Olymel. Il y a des cas à certains endroits, comme partout, mais en général, ça se passe bien. C'est ce qu'affirme le porte-parole,Richard Vigneault, qui assure que des mesures sanitaires supplémentaires sont toujours en place.