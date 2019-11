On a tous un rôle à jouer pour contrer la violence faite aux femmes

Devant la hausse importante de femmes reçues dans les 109 maisons d'hébergement pour femmes québécoises, la population montérégienne est appelée à agir pour dénoncer la violence faite aux femmes sous toutes ses formes.

2019 sera une année importante pour les organismes de prévention puisque l'on commémorera les 30 ans de la tuerie de la Polytechnique à Montréal.

La Table de concertation Richelieu-Yamaska en violence conjugale, familiale et agression sexuelle invite les élus, citoyens et même les médias à prendre conscience de leur rôle dans la dénonciation de la violence et l'accompagnement des victimes.

La campagne 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes se déroulera sur le territoire des MRC d'Acton, des Maskoutains et de la Vallée-du-Richelieué

En 2018-2019, on estime que 104 femmes ont été accueillies à la Maison La Clé sur la porte et les demandes d'aide sont diverses.

Et les formes de violence sont plus nombreuses et parfois plus pernicieuses: elles vont de la violence verbale à la violence économique au harcèlement psychologique.

Le 6 décembre, jour de la commémoration nationale de la tragédie de Polytechnique, des citoyens prendront le départ du parc Cassimir-Dessaulles de Saint-Hyacinthe en faisant des arrêts stratégiques, dès 12h30.

Anne-Marie Soulard est chargée de projet à la Maison La Clé sur la porte

«Tout au long du circuit, il y aura des informations et nous expliquerons pourquoi nous interpellons les policiers, les élus, la justice. Les 12 jours ciblent toutes les formes de violence envers les femmes et nous avons tous un rôle à jouer pour enrayer cette violence» -Anne-Marie Soulard, chargée de projet

D'ailleurs, la situation des maisons d'hébergement au Québec est préoccupante. Selon la Fédération des maisons d'hébergement, 50% des femmes hébergées composent avec des problèmes de santé mentale, 20% d'entre elles ont reçu des menaces de mort de leur conjoint dans la dernière année. Elles réclament d'ailleurs un rehaussement de leur financement de la part du gouvernement provincial.

La co-coordonnatrice du Centre des femmes l'Autonomie en SoiE Catherine Francoeur invite d'ailleurs les gens à briser le silence lorsqu'ils sont témoins de situations problématiques.