OnLèveNotreVerre.ca pour aider les restaurateurs à survivre à la crise

Les restaurateurs sont parmi les plus durement touchés par la crise actuelle et vous pouvez maintenant leur donner un coup de main en achetant du vin!

L'initiative temporaire OnLèveNotreVerre.ca permet aux restaurateurs ou titulaires de permis de bars qui s'inscrivent d'écouler leurs inventaires de bouteilles de vin en ligne.

15 $ sont ajoutés au prix d'achat de la bouteille ou sur la valeur marchande, un profit qui sera versé directement au restaurant impliqué.

26 restaurants de 8 régions sont déjà inscrits, et il s'en ajoute tous les jours. Il y en a à Montréal, en Montérégie, dans le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, à Laval, dans le Centre-du-Québec, dans les Laurentides et en Gaspésie jusqu'à maintenant. Sept nouveaux restaurants se sont justement ajoutés à la liste des participants depuis vendredi.

Le porte-parole national de l'initiative, le comédien Christian Bégin, espère que ça fera boule de neige, alors que c'est un geste solidaire envers l'industrie de la restauration.

« C'est déjà une industrie qui était précarisée avec une crise de main-d'oeuvre terrible et des marges de profit faméliques. [...] Il faut savoir qu'une grosse marge de profit des restaurateurs vient de la vente des vins. On évalue qu'environ 50 % des restaurants québécois ne vont pas passer à travers cette crise-là et ça, c'est catastrophique pour une industrie, mais c'est aussi catastrophique pour tout un héritage culinaire. Ç'a aussi des impacts sur le secteur agricole, car il y a beaucoup de petites fermes qui sont des clients privilégiés des restaurateurs. »

- Christian Bégin, porte-parole de l'initiative OnLèveNotreVerre.ca