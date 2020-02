Opération charme au CISSS Montérégie-Ouest qui a des besoins majeurs

Comme bien d'autres établissements du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux Montérégie-Ouest multiplie les initiatives pour recruter du personnel de bureau et personnel clinique pour contrer la pénurie de main d'oeuvre.

Selon le directeur des ressources humaines Jean-Philippe Ferland, le défi est d'attirer de nouveaux travailleurs, dont certains qui seraient tentés d'aller travailler sur l'île de Montréal mais aussi de les retenir avec des avantages.

Avec la création du nouvel Hôpital de Vaudreuil-Soulange dont l'ouverture est prévue en 2026, on estime que plus de 2500 postes seront à pourvoir tant comme préposés, infirmières, préposés à la cuisine que pour des professionnels et du personnel de bureau.

Pour le court et le moyen terme, on parle de centaines de postes.

Le CISSS va même à la rencontre des travailleurs aux gares de Vaudreuil-Dorion et de Sainte-Catherine avec des professionnels qui expliqueront les postes offerts, les avantages à y travailler dans un contexte de pénurie de personnel.

Jean-Philippe Ferland est conscient qu'il faut être innovant pour recruter en présentant aux gens les avantages tangibles à rester en Montérégie-Ouest.

«Le 18 février en matinée, on se déplace aux gares de Vaudreuil et de Sainte-Catherine et l'on prend un café avec les gens. On veut poser la question aux gens: est-ce qu'il faut absolument traverser les ponts pour avoir un emploi de qualité dans le milieu de la santé? Nous avons un milieu qui est respectueux et chaleureux et l'an passé, nous avons embauché tout près de 1500 personnes. Et ca se poursuit puisque nous avons des besoins en augmentation» -Jean-Philippe Ferland, directeur des ressources humaines CISSS Montérégie-Ouest

Par ailleurs, le site du CISSS Montérégie-Ouest a été revampé et présente une nouvelle section «S'épanouir ensemble» où l'image de marque a été refaite par l'artiste Thaïla Kempo. On veut faire peau neuve pour attirer de nouveaux talents.

«Notre image de marque va de pair avec la vision qui est de permettre aux nouveaux talents de s'épanouir de toutes sortes de façons. On veut aussi travailler à retenir les gens qui y travaillent. Les besoins sont surtout pour le volet clinique mais les besoins sont croissants en Montérégie-Ouest. Nous ne recrutons pas simplement en vue de l'Hôpital Vaudreuil-Soulange, même s'il s'agira du quatrième établissement sur notre territoire et que ca permettra à plus de patients d'être traités». -Jean-Philippe Ferland, directeur des ressources humaines CISSS Montérégie-Ouest

Si vous cherchez un emploi dans le domaine de la santé, vous pouvez déjà postuler en ligne en suivant le lien ici.