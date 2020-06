Opération nationale concertée: 6 décès sur les routes en 2020 en région

La Sûreté du Québec dénombre 6 décès dans des collisions mortelles depuis le début 2020 en Montérégie. C'est trop compte tenu du fait que plusieurs des accidents avec blessés graves impliquait la vitesse.

C'est en ce sens que débute l'Opération nationale concertée impliquant plusieurs corps policiers, qui auront à l'oeil les automobilistes de la Montérégie et d'ailleurs au Québec, du 5 au 11 juin.

En Montérégie, la Sûreté du Québec remarque une augmentation du nombre d'excès de vitesse mais aussi des grands excès de vitesse depuis quelques semaines avec le déconfinement graduel.

On veut freiner cette tendance et éviter le plus grand nombre de collisions mortelles.

Selon les dernières données colligées par la SQ, la pandémie ne semble avoir refroidi les ardeurs d'automobilistes téméraires: au 1er juin, à la grandeur du Québec sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec, il y a eu 56 collisions mortelles.

Lors de multiples opérations, on s'attardera notamment aux excès de vitesse, au port de la ceinture mais aussi à la prudence près des chantiers et le respect des piétons et motocyclistes

La vitesse est l'une des principales causes de collisions sur la route au Québec.

Selon certaines études, une diminution de la vitesse moyenne de circulation de 5 kilomètres à l'heure permettrait de réduire annuellement de 15 % le nombre de collisions.

La porte-parole de la Sûreté du Québec Ingrid Asselin nous parle du déploiement de cette opération

«Ce sont tous les services de polices qui s'unissent pour . Au cours des dernières semaines, il y a eu une augmentation importante des excès de vitesse. Il y a déjà eu 6 collisions mortelles depuis janvier sur notre territoire. Contrôle routier Québec sera aussi présent pour les camions. Le déconfinement amènera plus de travailleurs sur les routes. Même s'il n'y a pas de chiffres très précis, on note aussi dans la région des grands excès de vitesse. C'est un grand rappel à la prudence» Ingrid Asselin, porte-parole Sûreté du Québec

Présence policière accrue partout en Montérégie

À la Régie de police Roussillon et au Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Longueuil, on nous confirme aussi une présence policière accrue lors de cette opération concertée à des moments bien précis.

Sur le territoire du Service de police de Longueuil, on rapporte au moins une collision avec un piéton qui a fait un décès depuis le début de l'année.

C'était le 18 mars alors qu'une piétonne a été happée mortellement par un camion semi-remorque à Longueuil, à l'angle des boulevards Taschereau et Curé-Poirier.