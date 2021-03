Ottawa investit 5 millions à Sorel-Tracy pour la production des Mini Babybel

L'usine de la Fromagerie Bel Canada de Sorel-Tracy recoit un bon coup de pouce du fédéral pour son expansion. Le fédéral lui consent 5 millions de dollars pour se munir d'une chaîne de moulage et de paraffinage, ce qui permettra l'embauche d'une centaine de travailleurs et plus de production locale.

Il y a deux ans à peine, le fromage Mini Babybel était fabriqué dans l’Union européenne ou aux États-Unis mais il est fabriqué en Montérégie à partir de lait à 100 % de la région.

L'entreprise s’attend à ce que l’usine augmente la demande de lait canadien de 39 millions de litres par année (une bonne nouvelle pour les producteurs laitiers locaux) et crée plus de 140 emplois à temps plein en Montérégie.

La société Bel avait investi d'abord 87,5 millions pour la construction de son usine, voisine de la Laiterie Chalifoux, en opération depuis le 6 août 2020

Jusqu'ici, un montant de 2,7 M$ avait été octroyé par Développement économique Canada en 2018 dans le projet, qui a aussi permis d’attirer des investissements étrangers d’une hauteur de 62 millions de dollars.

La directrice de la Fromagerie Bel Canada Cristine Laforest se réjouit de cet investissement, dans un contexte de pandémie très particulier qui a mis en relief l'importance de l'achat local et de la traçabilité et de la qualité des aliments.

«L'aide financière nous a permis de mener à bien un projet porteur pour la construction d'une usine à la fine pointe de la technologie. Ce sont près de 140 emplois locaux de qualité qui ont été créés grâce à ce projet. L'usine sera entièrement dédiée à la production de Mini Babybel et nous permet de fournir tout le marché canadien. Nous continuerons d'affirmer notre empreinte sur l'industrie laitière québécoise "

Cristine Laforest, directrice générale de Fromageries Bel Canada

Les transformateurs laitiers du Québec représentaient 30 % des ventes totales de produits laitier au Canada et maintiennent la création de plus de 10 000 emplois directs dont pluseurs milliers en Montérégie.