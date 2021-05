Ouverture de la piste cyclable La Montérégiade

Les adeptes de vélo peuvent rouler sur la piste cyclable La Montérégiade, qui est officiellement ouverte. Depuis quelques semaines déjà, avec le beau temps, les cyclistes peuvent sillonner les 48 km qui s'étendent de Saint-Jean-sur-Richelieu à Granby, en passant par le centre-ville de Farnham.

En raison de la pandémie, les travaux d’entretien ont débuté plus tôt cette année, et les toilettes chimiques ont été installées hâtivement.

L’automne dernier, la MRC du Haut-Richelieu a procédé à l’asphaltage d’un nouveau tronçon de 4 km entre le rang Double et le rang de Versailles, à Mont-Saint-Grégoire. Les travaux de 466 000 $ ont été financés à 80 % par le Fonds Région et Ruralité. Deux nouveaux ponceaux ont aussi été aménagés. Une section de 8 km reste à être asphaltée afin de compléter le pavage de La Montérégiade.

Par ailleurs, la passerelle des Pionniers, qui permettait de traverser la rivière Yamaska, demeure fermée pour une durée indéterminée. Le détour se fait par la passerelle Èva-Dulude qui mène directement au parc Conrad-Blain situé au centre-ville de Farnham. Ce nouveau parcours, maintenant balisé de façon permanente, devient le parcours officiel de la piste cyclable.

La piste cyclabe sera patrouillée les fin de semaine jusqu'à la mi juin, ensuite, les patrouilleurs du Comité Pro-Piste assureront la sécurité à temps plein jusqu'à la fête du Travail. Leur principale tâche est de s'asurer du bon état de la piste cyclable, en plus de donner de l'informatin aux usagers et touristes. Ils peuvent aussi prodiguer les premiers soins et aider lors d'un problème mécanique.