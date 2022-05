Ouverture devancée des jeux d'eau en prévision de la canicule

Plusieurs villes de la Montérégie ont décidé de devancer l'ouverture de jeux d'eau en prévision de la première canicule de l'année. Ça va permettre de se rafraîchir alors que le mercure grimpera au-dessus de 30 degrés Celsius dès aujourd'hui, et ce, au moins jusqu'à samedi.

À Beloeil, les jeux d’eau du parc Gaspard-Boucault, du jardin Alphonse-Jeanotte et du parc Eulalie-Durocher sont maintenant disponibles.

Du côté de Saint-Jean-sur-Richelieu, on peut depuis hier s'amuser dans ceux de neufs parcs. Les jeux d'eau sont accessibles de 9h à 21h.

Seules les installations du Parc Joie-de-Vivre demeurent fermées afin de permettre la réalisation de travaux.

Pour ce qui est de Saint-Bruno-de-Montarville, les enfants n'ont qu'à appuyer sur la borne d'activation pour déclencher les jets d'eau au parc des Aviateurs de la rue Guilbert.

Record

On devrait battre un record de chaleur aujourd'hui, alors que le 12 mai le plus chaud remonte à 1992. On avait alors enregistré 27,2 degrés. Avec la météo attendue, on devrait largement dépasser cette marque.

Heureusement, c'est du temps sec.

Pour considérer une canicule, il faut répondre à deux critères de chaleur et de durée. Les températures doivent se situer au-dessus de 30 degrés Celsius durant au moins trois jours consécutifs, sans précipitation.

Une situation plutôt rare en mai, au Québec.