Ouverture officielle prévue le 27 novembre à Ski Saint-Bruno

Avis aux amateurs de ski et de planche à neige qui pensent déjà à dévaler les pentes avec l'arrivée des premiers flocons. Ski Saint-Bruno annonce que ses premières pistes ouvriront le vendredi 27 novembre prochain, dès 13h.

Les canons à neige sont déjà en action depuis le week-end dernier alors que quelques flocons sont tombés ces derniers jours à Saint-Bruno-de-Montarville et en Montérégie. Les balades automnales en montagne se sont terminées avec l'Halloween, car déjà, ce matin-là, les premiers tests de neige étaient réalisés.

Le président de Ski Saint-Bruno, Michel Couture, a dévoilé certains détails sur l'ouverture du mont dans une courte vidéo sur Facebook ce midi. Il estime que plusieurs Snowbirds et baby-boomers songent se remettre au ski cet hiver alors qu'ils n'iront pas en Floride en raison de la pandémie.

« Ce qu'il y aura d'exclusif autour de cette ouverture, c'est que tout détenteur d'abonnement confondu, que ce soit une passe du lundi, mardi, de soir et tout, vous allez pouvoir venir à la station de ski dès l'ouverture. Les procédures au niveau de l'accès à la station, ce sera du "ski-in, ski-out" bien entendu. » - Michel Couture

Les 18 degrés attendus dans les prochains jours en Montérégie risquent toutefois de nuire un peu aux efforts d'enneigement. L'an dernier, l'ouverture a eu lieu deux semaines plus tôt.

D'ici à l'ouverture du 27 novembre, il reste quelques jours à la grande vente automnale d'équipement neuf et usagé. Également, Ski Saint-Bruno est en recrutement alors que des entrevues à l'auto ont été réalisées la semaine dernière, une première. 107 candidats se sont présentés.

De son côté, Bromont, montagne d'expériences a fait ses premiers tests de canons à neige ce matin même! Aucune date d'ouverture n'a toutefois été avancée.

DU SKI DIFFÉRENT DE CE QU'ON CONNAIT

En raison de la pandémie, les journées de ski seront un peu différentes de celles des années passées.

Les skieurs devront en tout temps se couvrir le nez et la bouche, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, que ce soit avec un masque, un cache-cou ou une cagoule. En zone rouge, seules les familles pourront monter dans le même télésiège ensemble.

Les écoles de ski seront fermées, il n'y aura donc pas de cours. Il n'y aura pas non plus de location d'équipements, mais les skieurs pourront se réchauffer dans les chalets et utiliser les toilettes. Il faudra mettre vos bottes dans la voiture, car aucun sac ne sera admis à l'intérieur. Les cafétérias ne seront pas ouvertes. Les stations devront aussi tenir un registre des visiteurs.

Le président de Ski Saint-Bruno, Michel Couture, avait déploré ces règles strictes à la mi-octobre, quand le gouvernement avait donné le feu vert à la saison, en trouvant certaines injustes comparativement à celles régissant les commerces.