Paramédics reconnus à leur juste valeur

Au cours des dernières années, le rôle des paramédics a passablement changé et on ne peut plus dire qu'ils sont de simples «chauffeurs d'ambulance». En cette Semaine des services préhospitaliers d'urgence, c'est l'occasion de constater qu'ils sont des éléments clés dans le fonctionnement du réseau de la santé.

Avec de plus en plus de formation, ils sont mieux outillés pour répondre aux appels d'urgence très diversifiés de la Montérégie, qui a la particularité d'être un vaste territoire à la fois urbain et rural.

«On administre des soins, on a de plus en plus de médicaments qu'on peut offrir aux patients selon les différentes situations, on traite les traumatismes, les infarctus. On travaille de plus en plus en collaboration avec les autres intervenants du milieu de la santé, notamment les hôpitaux. Alors il faut savoir s'adapter très rapidement et être en mesure de bien réagir quand c'est urgent ou quand ce ne l'est pas. Il faut qu'on soit humains, attentifs et patients.» Valérie Bélanger, paramédic à la CETAM

La dernière année a été particulièrement difficile pour eux, notamment parce que toutes leurs interventions ont été complexifiées par les mesures sanitaires imposées par la pandémie. Mais elle a aussi donné lieu à de belles collaborations. Les paramédics ont aidé dans les CHSLD de la province et continuent de participer aux différentes cliniques de dépistage ou de vaccination.

L'avenir de cette profession est prometteur puisque le gouvernement planifie une réforme qui va élargir leur champ d'expertise. L’ordre professionnel avancé récemment par le ministre de la Santé, Christian Dubé, permettra une meilleure intégration au système de santé et une meilleure collaboration interprofessionnelle.

Déjà deux projets pilotes sont en cours à Longueuil avec l'hôpital Charles-Le Moyne. Une équipe de soins avancés composée de bacheliers en soins préhospitaliers d'urgence sont en appui sur les interventions prioritaires, où la vie des patients est en jeu. On retrouve aussi un paramédic communautaire qui s'occupe des cas moins urgents de concert avec des infirmières pour diriger les bénéficiaires vers d'autres ressources et ainsi éviter des transports vers l'urgence.