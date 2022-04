Partielle dans Marie-Victorin: l'heure est au choix

L'heure est au choix dans la circonscription Marie-Victorin, à Longueuil. Quelque 45 500 électeurs sont appelés aux urnes, ce lundi, afin de déteminer qui succédera à Catherine Fournier, élue mairesse l'automne dernier.

Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h.

Déjà 14% de la population a voté par anticipation.

Ce scrutin met un terme à un peu plus d'un mois de campagne, où 12 candidats se font la lutte pour obtenir le siège de ce château fort péquiste.

C’est jour d’élection dans Marie-Victorin à Longueuil! Mes pensées vont vers les candidats•es. Je sais à quel point ces heures sont emplies de fébrilité pour eux… Je parle d’expérience 😊



Bon vote à toutes et tous! #MarieVictorin #polqc — Catherine Fournier (@CathFournierQc) April 11, 2022

La course est particulièrement serrée entre Pierre Nantel, du Parti québécois, et Shirley Dorismond, de la Coalition avenir Québec, si on se fie aux données de Qc125.com qui donne les deux adversaires à égalité à 35% des suffrages en date de jeudi dernier.

L'infirmière de formation serait toutefois favorite selon ce même site, qui lui donne 55% de possibilité de remporter l'élection.