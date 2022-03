Partielle dans Marie-Victorin: Tyrell fera campagne contre le nucléaire

La candidate de 22 ans du Parti vert pour l'élection partielle dans Marie-Victorin, à Longueuil, se désiste. Annabelle Bouvette a pris cette décision à la suite des critiques intenses sur les réseaux sociaux concernant la position controversée de son chef, Alex Tyrell, sur la guerre en Ukraine.

Il a entre autres affirmé que le Canada aide des néonazis en fournissant des armes au gouvernement Zelenskyy, appuyant du même souffle les revendications du président russe, Vladimir Poutine.

M. Tyrrell a annoncé ce matin, devant le métro de Longueuil, qui'il fera lui-même campagne en vue du scrutin du 11 avril. L'objectif principal de sa candidature est d'éviter une guerre nucléaire avec la Russie, un enjeu qu'il considère autant mondial que d'intérêt pour la population de Longueuil.

«Le point central de ma campagne est d'éviter une guerre nucléaire avec la Russie. C'est actuellement la plus grande menace pour la planète, la vie, l'environnement et les êtres humains. À une époque où nous sommes à quelques Tweet près du déclenchement d'une guerre nucléaire, [...] je suis heureux de prendre position pour la paix, même si c'est difficile. » Alex Tyrell, chef du Parti vert du Québec et candidat dans Marie-Victorin

Il souhaite aussi «réparer le système de santé défaillant», en ajoutant des hôpitaux ainsi qu'en formant davantage de médecins et d'infirmières.

Parmi ses autres priorités, on retrouve la gratuité des transports en commun et des enjeux plus locaux comme la protection des milieux humides à Longueuil et des solutions non létales pour contrôler la population des cerfs de Virginie dans le parc Michel-Chartrand.

«Je veux faire de Longueuil une ville verte, avec de meilleurs transports en commun, des toits verts, de l'agriculture urbaine et un meilleur traitement des eaux usées.» Alex Tyrell

Biographie

Activiste éco-socialiste, Alex Tyrell a été élu chef du Parti vert en 2013. Il avait alors 25 ans.

Montréalais, il habite le quartier Pointe-Saint-Charles dans l'arrondissement Sud-Ouest.

Il détient un baccalauréat en sciences environnementales de l’Université Concordia ainsi qu’un diplôme d’études collégiales du Collège Dawson en technologie de génie mécanique.

M. Tyrell milite contre le capitalisme sauvage, pour une distribution plus égale des richesses et pour la protection de l’environnement sur tous les fronts.

Depuis 2012, il s’est présenté à dix reprises pour obtenir un siège à l'Assemblée nationale dans différentes régions.

Le chef du Parti vert considère l'élection partielle comme une étape importante en vue de l'élection générale de l'automne prochain, alors que la formation est en voie de présenter une équipe complète de 125 candidats.